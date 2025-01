MPZ lanceert vernieuwde Milieuthermometer Zorg

De Milieuthermometer Zorg is een zorgspecifiek duurzaamheidssysteem. Zorgorganisaties kunnen niveau brons, zilver of goud behalen. Met het instrument wil Milieu Platform Zorg (MPZ) de bedrijfsvoering in de zorg gestructureerd verduurzamen. Inmiddels zijn 650 zorgorganisaties gecertificeerd. In 2024 nam het aantal certificaten met 20 procent toe.

Veranderingen

De nieuwe versie is op 1 januari 2025 ingegaan. Het eisenschema is in lijn met de ambities uit het Klimaatakkoord en grijpt in op vijftien duurzaamheidsthema’s in de bedrijfsvoering. “Van beleid, communicatie, inkoop en vastgoed tot energiebeheer, voeding, afval en mobiliteit”, aldus MPZ.

Nieuwe prominente accenten zijn de aandacht en handvatten voor verankering in de organisatie en aandacht voor duurzaamheidscommunicatie. Ook zijn diverse thema’s verdiept. Zo zijn er voor de energietransitie energiebesparende maatregelen toegevoegd, zijn er ambities gesteld voor de eiwittransitie en zijn er zorgspecifieke circulaire maatregelen toegevoegd, zoals minder handschoenengebruik.

Best practices geborgd

Een andere toevoeging voor operatiekamers zijn de verduurzamingsmaatregelen van het Landelijk Netwerk De Groene OK. “Hierdoor worden de best practices, die door de Groene OK afgelopen jaren ontwikkeld zijn, nu ook stevig verankerd in de bedrijfsvoering.” Daarnaast is er gekeken naar de toepasbaarheid van de eisen voor kleinschalige woongroepen in de gehandicaptenzorg en ggz.

“De meerwaarde van versie 7 van de Milieuthermometer Zorg is dat deze nog meer gelinkt is aan wet- en regelgeving (brons), Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (zilver) en Milieukeur (goud)”, aldus Monique Kortekaas, MPZ-bestuurslid en programmamanager duurzaamheid bij Maasstad Ziekenhuis. “Misschien is het nu lastiger om een zilveren of gouden niveau te behalen maar de eisen in versie 7 passen bij de huidige tijdgeest rondom duurzame zorg.”