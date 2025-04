Eén bestelportaal ’s Heeren Loo voor zorgartikelen

In combinatie met een beperkt en beter op de dagelijkse cliëntzorg afgestemd kernassortiment resulteert dit in meer en vereenvoudigd bestelgemak voor zorgmedewerkers, evenals de nodige kostenreductie en verduurzaming van de logistiek, aldus ’s Heeren Loo.

Micha van Akkeren, lid van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo: “Een overzichtelijk en intuïtief bestelportaal maakt hulpmiddelen bestellen eenvoudiger. De administratieve last neemt sterk af en dat past bij onze visie op ontregelen van de zorg. Het portaal is last but not least ook een grote stap in verduurzaming van het logistieke proces. En draagt zo bij aan de drie beloften van ’s Heeren Loo: mooi werk voor medewerkers, goed leven voor cliënten en een duurzaam gezonde organisatie.”