Medewerker zorginstelling geschorst na mogelijk seksueel wangedrag

Een medewerker van een zorginstelling in Loenen wordt verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een verstandelijke beperking. Er liggen meerdere aangiftes bij de politie, waaronder één van de instelling zelf, schrijft Omroep Gelderland. De medewerker is op non-actief gesteld.

Het gaat volgens Omroep Gelderland om zorgboerderij De Groote Modderkolk in Loenen van de antroposofische zorginstelling DeSeizoenen. Op de kleinschalige locatie wonen zo’n tien volwassenen met een verstandelijke beperking. Ze krijgen er 24 uur per dag zorg, en slapen en werken er. Er is een moestuin, een boomgaard en een theeschenkerij.

Eerste melding

De zaak kwam eind november aan het rollen na een eerste melding. “Het grensoverschrijdende gedrag kwam aan het licht, nadat een collega dit signaleerde en verder onderzocht. Daarna zijn meteen stappen ondernomen”, verklaart DeSeizoenen aan Omroep Gelderland.

De medewerker werd met het gedrag geconfronteerd en is op non-actief gesteld, vertelt de instelling verder. Het bestuur deed aangifte bij de politie en deed melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, zoals verplicht is. (ANP)