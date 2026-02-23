Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ghz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Medewerker zorginstelling geschorst na mogelijk seksueel wangedrag

,

Een medewerker van een zorginstelling in Loenen wordt verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een verstandelijke beperking. Er liggen meerdere aangiftes bij de politie, waaronder één van de instelling zelf, schrijft Omroep Gelderland. De medewerker is op non-actief gesteld.

Het gaat volgens Omroep Gelderland om zorgboerderij De Groote Modderkolk in Loenen van de antroposofische zorginstelling DeSeizoenen. Op de kleinschalige locatie wonen zo’n tien volwassenen met een verstandelijke beperking. Ze krijgen er 24 uur per dag zorg, en slapen en werken er. Er is een moestuin, een boomgaard en een theeschenkerij.

Eerste melding

De zaak kwam eind november aan het rollen na een eerste melding. “Het grensoverschrijdende gedrag kwam aan het licht, nadat een collega dit signaleerde en verder onderzocht. Daarna zijn meteen stappen ondernomen”, verklaart DeSeizoenen aan Omroep Gelderland.

De medewerker werd met het gedrag geconfronteerd en is op non-actief gesteld, vertelt de instelling verder. Het bestuur deed aangifte bij de politie en deed melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, zoals verplicht is. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Gehandicaptenzorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:01 Medewerker zorginstelling geschorst na mogelijk seksueel wangedrag
19 feb 2026 Aankomend minister Sterk verwacht 'complexe opgave' om zorg betaalbaar te houden
18 feb 2026 Tragel grijpt in na jaren van verlies
15 feb 2026 Leegstaand pand 's Heeren Loo in Apeldoorn afgebrand
9 feb 2026 NZa onderzoekt knelpunten en oplossingen om zorgsector te vergroenen

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties