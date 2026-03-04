Skipr

Cliënten vallen tussen wal en schip door krakende samenwerking ggz en ghz

De gehandicaptenzorg en ggz sluiten onvoldoende op elkaar aan. Daardoor vallen mensen met een beperking en mentale klachten vaak tussen wal en schip. Dat blijkt uit onderzoek van TEN HAVE Change Management.

Nederland telt zo’n 20.000 mensen met zowel een verstandelijke beperking als langdurige mentale klachten. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) liet de Nederlandse ggz onderzoek doen naar de zorg voor deze mensen met een VG7-indicatie en een GGZ-wonen5 indicatie.

Niemandsland

In het onderzoek – dat een verbeterde samenwerking tussen de sectoren beoogt – werden 46 gehandicaptenzorgorganisaties en 20 ggz-instellingen onder de loep genomen. De onderzoekers concluderen dat de sectoren onvoldoende op elkaar aansluiten. Doordat de cliënten gecombineerde klachten hebben, ligt de verantwoordelijkheid bij iedereen en daardoor in de praktijk bij niemand.

“Wetten, verschillende financieringen of een tekort aan brede kennis maken dit soms ingewikkeld”, reageert Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz. “Ik schrik ervan dat nog geen 10 procent van de zorgverleners voldoende kennis en middelen beschikbaar heeft om aan te sluiten bij deze doelgroep.”

Integrale aanpak

Peetoom pleit voor een integrale aanpak waarbij de gehandicaptenzorg en de ggz de behandeling, begeleiding en context in het vizier houden. De onderzoekers adviseren in hun rapport onder andere om gezamenlijke intakes zonder indicaties te doen en kennis en kunde te delen buiten de eigen organisatiestructuren om.

Meer over:GehandicaptenzorgGgzGgz nederlandSamenwerkingVGN

