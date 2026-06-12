Salarisonderzoek fysiovakbond: Slechts half procent van fysiotherapeuten haalt pensioen

Bijna alle fysiotherapeuten in de eerste lijn stoppen voor hun pensioendatum. Slechts een half procent blijft tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk. Dat blijkt uit het Salarisonderzoek 2025 van Fysiovakbond FDV waaraan een representatieve groep van ruim 1.100 fysio’s in loondienst meewerkten.

Uit hetzelfde salarisonderzoek blijkt dat twee op de drie fysiotherapeuten in de eerste lijn serieus overwegen te stoppen. Uit de honderden reacties die FDV ontving van fysiotherapeuten die het vak hebben verlaten, blijkt dat veel ervaren fysiotherapeuten het werk niet meer volhouden tot hun pensioen door de combinatie van hoge werkdruk, administratieve lasten en onvoldoende waardering.

Salaris

Tegelijkertijd verdienen collega’s buiten de eerste lijn 47 procent tot ruim 56 procent meer dan de fysiotherapeut in de wijk. “Dit betekent dat fysiotherapeuten die in een ziekenhuis werken, vanaf half augustus al meer salaris ontvangen dan de fysio in de wijk in een heel jaar verdient”, zegt FDV-bestuurslid Rick Even. “Bovendien leggen ze bijna vier keer zo weinig pensioen in.”

Uitstroom

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat de uitstroom in de afgelopen tien jaar is verdubbeld. Vooral jonge fysiotherapeuten verlaten de eerste lijn.

Geen cao

De eerstelijnsfysiotherapie heeft al sinds 2004 geen cao. Knelpunt bij de cao-gesprekken is steeds weer de tekortschietende tarieven. Volgens de vakbond laat dit zien dat het huidige systeem er al jaren niet in slaagt om tot duurzame arbeidsvoorwaarden te komen.

NZa-rapport

Onlangs publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een rapport over de eerstelijnsfysiotherapie. Hierin roept de NZa de minister op om duidelijke keuzes te maken over de positie van fysiotherapie binnen de zorg. Ook bevestigt de NZa de lage tarieven en de achterblijvende arbeidsvoorwaarden.

Fysiovakbond FDV is een van de 28 lidverenigingen van FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals. “Er moet zo snel mogelijk een cao voor fysiotherapeuten in de eerste lijn komen”, zegt FBZ-voorzitter Milena Babović naar aanleiding van het salarisonderzoek. “De eerstelijnsfysiotherapie staat steeds verder onder druk. We hopen als FBZ al jaren dat de overheid inziet dat de beweegzorg vastloopt en zonder een financiële impuls van de overheid de eerstelijnsbeweegzorg uit de wijken dreigt te verdwijnen. We hebben fysiotherapeuten de komende jaren hard nodig. Dan is het essentieel om hen een hele loopbaan lang voor hun vak te behouden.”