Thema: Ghz
IGJ: WoonZorgZeeland mag geen nieuwe cliënten aannemen

,

De zorg bij gehandicaptenzorgaanbieder WoonZorgZeeland kent ernstige tekortkomen. Dat heeft de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) vastgesteld. De inspectie ziet te weinig verbeteringen en geeft daarom een aanwijzing. De zorgaanbieder mag nu geen nieuwe cliënten aannemen.

De inspectie ziet tekortkomingen in de zorgverlening die WoonZorgZeeland aan haar cliënten biedt. “WoonZorgZeeland heeft cliënten in zorg met complexe zorgvragen en zet onvoldoende deskundige zorgverleners in. Ook maakt WoonZorgZeeland niet structureel gebruik van gedragsdeskundige ondersteuning bij cliënten voor wie dit wel aangewezen is. Dit brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Meerdere cliënten geven aan niet tevreden te zijn over de geboden zorg. Daarnaast wordt onvoldoende gevolg gegeven aan incidenten waardoor zorgverleners niet kunnen leren van incidenten. De inspectie ziet in het bijzonder grote risico’s ten aanzien van het medicatiebeheer”, aldus de IGJ.

Verder ziet de IGJ dat de verbetermaatregelen na het vorige inspectiebezoek niet of nauwelijks in de praktijk worden gebracht. Ook vindt de inspectie dat de bestuurder gedurende het gehele inspectietraject onvoldoende inzicht, urgentiebesef, verbeterkracht en lerend vermogen laat zien.

Noodzakelijke aanwijzing

Gelet op het uitblijven van de noodzakelijke verbeteringen heeft de inspectie geoordeeld dat een aanwijzing noodzakelijk is. De zorgaanbieder moet er onder meer voor zorgen dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. Daarnaast moet WoonZorgZeeland moet ook de kwaliteit en veiligheid van zorg systematisch bewaken, beheersen en verbeteren. Er moet een schriftelijke interne procedure zijn, waarin zij stapsgewijs aangeeft hoe zij omgaat met signalen van incidenten. Deze procedure moet onder andere beschrijven hoe incidenten worden gemeld en onderzocht en welke maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.

WoonZorgZeeland mag geen nieuwe cliënten aannemen totdat aan de aanwijzing is voldaan.

Meer over:GehandicaptenzorgIGJ

