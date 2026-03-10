Skipr

Cliëntenraad stelt ultimatum voor openhouden zorgvilla’s

,

De cliëntenraad van ExpertCare, een aanbieder van zorgvilla’s voor chronisch en ernstig zieke kinderen, heeft een ultimatum gesteld aan het bestuur.

Voor woensdag 12.00 uur moet het bedrijf met een oplossing komen om de villa’s open te houden, anders stapt de cliëntenraad naar de rechter.

Zorgvilla’s voor zieke kinderen

ExpertCare liet eind januari weten vier zorgvilla’s in Rijswijk, Wezep, Vleuten en Waalre te willen sluiten vanwege hoge kosten en een personeelstekort. Het bedrijf zegt de villa’s niet te sluiten zolang er geen alternatieve zorg is geregeld voor de kinderen, maar volgens Marcel Barzilay van de cliëntenraad bestaat die zorg voor zo’n 80 procent van de kwetsbare kinderen helemaal niet. De cliëntenraad zegt bewijs te hebben voor het feit dat ExpertCare dat wist.

“Het maakt ons niet uit welke naam er op de gevel staat”, zegt Barzilay. Volgens hem wordt een overname van de villa’s door een andere partij echter steeds moeilijker omdat het personeel – begrijpelijk, benadrukt hij – op zoek gaat naar een andere baan. Daardoor zou in twee villa’s in de praktijk al sprake zijn van een gedeeltelijke sluiting en de zorgkwaliteit in het geding komen.

Zorg regelen

Minister Mirjam Sterk van langdurige zorg beloofde maandag dat de villa’s openblijven zolang de zorg niet is geregeld. De cliëntenraad wil dat het huidige bestuur aftreedt en een nieuw bestuur dit met haar gaat regelen. Ook zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten erbij betrokken worden, stelt de cliëntenraad.

“We betreuren het dat de cliëntenraad gemeend heeft deze stap te moeten zetten”, stelt ExpertCare dinsdag in een reactie op het ultimatum. Het bedrijf zegt nog altijd te zoeken naar een alternatieve zorgplek voor de kinderen. (ANP)

