Zo ziet de taakverdeling van beide zorgministers er uit

De nieuwe ministerraad is geïnstalleerd en intussen is ook de verdeling van portefeuilles van beide zorgministers vastgesteld.

Sophie Hermans (VVD) Fotografie: Martijn Beekman en Mirjam Sterk (CDA) Fotografie: Leonard Walpot

Hermans aan de leiding

De bottom line is dat minister Hermans als volwaardig minister de politieke leiding heeft over het departement en ook beslist over het totale budget van VWS. Sterk is daarmee ‘projectminister’ of ‘minister zonder portefeuille’. In vorige kabinetten heette dit ‘minister voor’ maar dit onderscheid is in het kabinet-Jetten komen te vervallen.

Sophie Hermans, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

▪ Curatieve zorg (o.a. huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, mondzorg, spoedzorg)

▪ Zorgverzekeringswet (passende zorg, pakketbeheer, eigen risico en zorgtoeslag)

▪ Hulp- en geneesmiddelen

▪ Zwangerschap en geboorte

▪ Vrouwengezondheid

▪ Infectieziektenbeleid

▪ Gezondheidsbescherming (voedsel- en productveiligheid)

▪ Weerbare zorg

▪ Gezondheidsbevordering, gezonde leefstijl en (medische) preventie (incl. vaccinaties en bevolkingsonderzoeken)

▪ GGD (uitvoering rijksvaccinatieprogramma, jeugdgezondheidszorg en seksuele gezondheid)

▪ Mentale gezondheid en ggz (Zvw) en suïcidepreventie

▪ Drugspreventie (incl. wietexperiment)

▪ Verslavingszorg

▪ Medisch ethische vraagstukken

▪ Procescoördinatie verantwoording covid-19 binnen VWS en interdepartementaal

▪ (Financieel) beheer ministerie VWS

Mirjam Sterk, minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport

▪ Langdurige zorg (ouderenzorg, mensen met beperking, inclusief ouderenhuisvesting en Wlz-ggz)

▪ Wijkverpleging

▪ Pgb

▪ Jeugd

▪ Wmo en mantelzorg

▪ Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

▪ Oorlogsgetroffenen en herdenken Tweede Wereldoorlog

▪ Patiënt en cliëntenorganisaties

▪ Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland

▪ Arbeidsmarkt (opleiden, agressie in de zorg)

▪ Digitalisering, innovatie en AI

▪ Duurzame zorg

▪ Goed bestuur, rechtmatigheid en fraudebestrijding in de zorg

▪ Sport en bewegen