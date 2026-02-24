Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Leiderschap
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reacties 1 Delen
Print

Zo ziet de taakverdeling van beide zorgministers er uit

,

De nieuwe ministerraad is geïnstalleerd en intussen is ook de verdeling van portefeuilles van beide zorgministers vastgesteld.

Sophie Hermans (VVD) Fotografie: Martijn Beekman en Mirjam Sterk (CDA) Fotografie: Leonard Walpot

Hermans aan de leiding

De bottom line is dat minister Hermans als volwaardig minister de politieke leiding heeft over het departement en ook beslist over het totale budget van VWS. Sterk is daarmee ‘projectminister’ of ‘minister zonder portefeuille’. In vorige kabinetten heette dit ‘minister voor’ maar dit onderscheid is in het kabinet-Jetten komen te vervallen.

Sophie Hermans, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

▪ Curatieve zorg (o.a. huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, mondzorg, spoedzorg)
▪ Zorgverzekeringswet (passende zorg, pakketbeheer, eigen risico en zorgtoeslag)
▪ Hulp- en geneesmiddelen
▪ Zwangerschap en geboorte
▪ Vrouwengezondheid
▪ Infectieziektenbeleid
▪ Gezondheidsbescherming (voedsel- en productveiligheid)
▪ Weerbare zorg
▪ Gezondheidsbevordering, gezonde leefstijl en (medische) preventie (incl. vaccinaties en bevolkingsonderzoeken)
▪ GGD (uitvoering rijksvaccinatieprogramma, jeugdgezondheidszorg en seksuele gezondheid)
▪ Mentale gezondheid en ggz (Zvw) en suïcidepreventie
▪ Drugspreventie (incl. wietexperiment)
▪ Verslavingszorg
▪ Medisch ethische vraagstukken
▪ Procescoördinatie verantwoording covid-19 binnen VWS en interdepartementaal
▪ (Financieel) beheer ministerie VWS

Mirjam Sterk, minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport

▪ Langdurige zorg (ouderenzorg, mensen met beperking, inclusief ouderenhuisvesting en Wlz-ggz)
▪ Wijkverpleging
▪ Pgb
▪ Jeugd
▪ Wmo en mantelzorg
▪ Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
▪ Oorlogsgetroffenen en herdenken Tweede Wereldoorlog
▪ Patiënt en cliëntenorganisaties
▪ Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland
▪ Arbeidsmarkt (opleiden, agressie in de zorg)
▪ Digitalisering, innovatie en AI
▪ Duurzame zorg
▪ Goed bestuur, rechtmatigheid en fraudebestrijding in de zorg
▪ Sport en bewegen

Reageer op dit artikel
Meer over:FinanciënGovernancePolitiek

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:35 Zo ziet de taakverdeling van beide zorgministers er uit
18 nov 2025 Huisartsen winnen rechtszaak over tarieven tegen de NZa
13:34 V&VN biedt petitie aan met 30.000 handtekeningen tegen eigen bijdrage in wijkverpleging
23 feb 2026 Ggz-organisatie vraagt uitstel van betaling aan
20 feb 2026 Zorgbezuiniging coalitie leidt niet automatisch tot efficiëntie

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Gijs van Loef

    Dit lijkt me iets voor beide zorgministers:
    https://gijsvanloef.nl/2026/02/24/zorgstelsel-nld-dashboard-1/

    Samenvatting

    Nederland heeft sinds corona de grootste oversterfte van West-Europa, Nederland is het enige land in de EU waar de levensverwachting is gedaald. Op lange termijn blijft de ontwikkeling van de levensverwachting achter bij de rest van West-Europa. In de afgelopen jaren (vanaf 2012, het moment van de Hoofdlijnenakkoorden in de zorg met sindsdien bezuinigingen op de 1e lijnszorg en de GGZ) is het aantal gezonde levensjaren gedaald, i.t.t. de EU waar het aantal gezonde levensjaren gestegen is.

    De daling van het aantal gezonde levensjaren in Nederland is zowel bij laag- als hoogopgeleiden en zowel bij mannen als vrouwen.

    De oversterfte trof (in 2023) vooral de meest zwakken in de samenleving: ouderen met langdurige zorg.

    De personele capaciteit van de gezondheidszorg schiet ernstig tekort. Sinds corona is het ziekteverzuim in de gezondheidszorg extreem hoog. In 2023 was het arbeidstekort in de gezondheidszorg (openstaande vacatures plus ziekteverzuim) bijna 162.000 werkzame personen.