Ernstige misstanden in Gelders verpleeghuis voor Turkse ouderen, minister Sterk ‘geschrokken’

In een verpleeghuis voor Turkse ouderen in het Gelderse De Steeg is al jarenlang sprake van ernstige misstanden.

Dit blijkt uit onderzoek van het AD.

Fraude, ongediplomeerd personeel, onhygiënisch

Patiënten worden geholpen door ongediplomeerd personeel, er wordt voor tonnen gefraudeerd en er vindt seksueel grensoverschrijdend gedrag plaats. Meerdere oud-medewerkers vertellen dat onbevoegd personeel medicijnen moest toedienen, dat verpleegkundigen tevens als kok en schoonmaker werden ingezet en andersom. Op beelden is volgens het AD te zien dat mieren en muizenkeutels verspreid door de keuken liggen. Volgens (oud-)medewerkers is de koelkast vaak leeg en zijn producten regelmatig over de datum of beschimmeld.

Derman Woonzorg

In 2020 opende Derman Woonzorg Huize Rhederpark, een verpleeghuis voor Turkse ouderen, in De Steeg. Er zou plek zijn voor 30 tot 35 patiënten, maar er verblijven momenteel volgens het AD zeven ouderen, van wie een aantal dementerend. De patiënten ontvangen verpleging en verzorging vanuit de Wlz, op basis van “de Islamitische normen en waarden”. Derman Woonzorg kreeg een contract met het zorgkantoor van Menzis en kon uiteindelijk mede met hulp van ouderenzorgorganisatie Pleyade de zorg gaan verlenen. Een enkele huisarts sprak indertijd zijn huiver uit over het in zee gaan met een Turkse zorgorganisatie, vanwege het feit dat er in de regio Arnhem al enkele van dergelijke organisaties waren omgevallen omdat zij hun zaken niet op orde hadden.

Het AD sprak onder meer met negentien bronnen en heeft documenten ingezien die de misstanden bevestigen. Ondanks signalen en meldingen bij inspecties, gemeenten en de politie, zou er nooit zijn ingegrepen.

Meerdere zorglocaties

De zorginstelling heeft naast De Steeg ook thuiszorglocaties in Soest en Arnhem. Meerdere instanties zijn op de hoogte van de misstanden bij Derman Zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is bezig met een onderzoek en ook de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoekt al een poos signalen van arbeidsuitbuiting. De gemeenten Arnhem en Renkum stopten na een kritisch GGD-rapport in oktober 2025 de samenwerking met de zorginstelling. Twee zorgverzekeraars eisen geld terug. De misstanden beperken zich overigens niet tot De Steeg, schrijft het AD. In de thuiszorgafdeling van Derman in Arnhem werkten geregeld mensen zonder geldige Verklaring Omtrent Gedrag.

Kamervragen

Kamerlid Corrie van Brenk van 50Plus heeft woensdagavond schriftelijke vragen gesteld aan Sterk. Ze noemt het artikel zeer schokkend en vraagt waarom er niet is ingegrepen, terwijl diverse instanties op de hoogte waren van de signalen. “Hoe is het mogelijk dat met alle signalen dit huis überhaupt nog geopend is”, vraagt Van Brenk, die spreekt van ernstige ouderenmishandeling.

Minister langdurige zorg

Minister Sterk meldt aan het AD: dat zij het nieuws ‘verschrikkelijk’ vindt om te lezen. “De situatie die wordt beschreven is heftig en onacceptabel.” Sterk verwijst verder naar het onderzoek door de Inspectie. Dit moet volgens haar worden afgewacht vanwege “juridische redenen volgens een zorgvuldig proces.”

Uitbreidingsplannen

Intussen heeft de directie van Derman uitbreidingsplannen. Tijdens een interview met een Turks-Nederlandse krant vertelt directeur Mustafa Demirci, plannen te hebben voor het openen van een tweede verpleeghuis.