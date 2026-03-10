Skipr

Rechtszaak: SVB-medewerkers lieten pgb overmaken op eigen rekening

,

Drie medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) fraudeerden met pgb’s ten bate van henzelf. De eerste twee zijn al veroordeeld. Over de derde medewerker doet de rechter woensdag uitspraak.

Het dagelijks werk van de drie SVB-medewerkers was wijzigingen doorvoeren in dossiers van cliënten die zorg krijgen via een persoonsgebonden budget (pgb), schrijft NRC. De drie verdachte medewerkers pasten bankrekeningnummers aan en lieten pgb’s overmaken op rekeningen van kat-vangers om het geld vervolgens onderling te verdelen.

NRC schrijft: “De zorgcliënten voor wie het geld eigenlijk bedoeld was, hadden niet door dat de verdachten met hun budget fraudeerden. De meesten maakten gebruik van de Wet langdurige zorg, waar hoge bedragen bij horen. De verdachten kozen bovendien cliënten uit die niet zo vaak hun budget controleerden, waardoor de fraude lang onopgemerkt zou blijven. Dit is in twintig dossiers gebeurd in anderhalf jaar tijd.”

Veroordeeld

Twee van hen zijn inmiddels veroordeeld met taakstraffen van respectievelijk vier maanden en 180 uur. De derde, Z. wordt naast deze fraude ook vervolgd voor het vervalsen van reisbewijzen tijdens de coronapandemie. Het OM eist een gevangenisstraf van acht maanden waarvan drie voorwaardelijk.

De rechter doet 11 maart uitspraak in zijn zaak.

