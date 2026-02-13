Kabinet: ervaringscertificaten niet meer accepteren

Het kabinet heeft alle instellingen die werken met bepaalde papieren om ervaring aan te tonen opgeroepen die niet meer te accepteren. Dit vanwege fraude die ermee wordt gepleegd.

Meerdere ministers schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat criminelen op grote schaal papieren vervalsen en dat werkgevers daarom zelf moeten nagaan of een persoon daadwerkelijk de juiste kwalificaties heeft.

EVC-certificaten

Het gaat om zogeheten EVC-certificaten die worden gebruikt in onder meer de zorg en het onderwijs. EVC staat voor ‘erkenning van verworven competenties’. Zo’n certificaat kost een paar duizend euro. Mensen kunnen daarmee sneller een diploma krijgen door vrijstellingen op basis van hun werkervaring.

Ook VOG’s vervalst

Naast EVC-certificaten zijn ook mbo-, hbo- en wo-diploma’s en Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) vervalst, schrijven de ministers. Het is volgens het kabinet daarom belangrijk dat werkgevers die met zulke papieren werken, alle mensen die ze aannemen zelf controleren bij de juiste instanties.

In juli 2025 werden drie mensen opgepakt die handelden in valse papieren. Ze zouden tussen de 800 en 1200 vervalste certificaten hebben verkocht.

Geen enkele garantie

De ministers schrijven dat de ervaringspapieren “geen enkele garantie” bieden, “nu de betrouwbaarheid hiervan niet kan worden gewaarborgd”. Het is daarom aan werkgevers om goed te onderzoeken of mensen echt die ervaring hebben. (ANP)