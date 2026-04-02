ActiZ slaat alarm, nieuwe wet verbiedt nulurencontracten

Branchevereniging ActiZ trekt aan de bel over de nieuwe wet ‘Meer zekerheid flexwerkers’. Het wetsvoorstel zal volgens de organisatie leiden tot grote problemen in de ouderenzorg. ActiZ waarschuwt voor hogere kosten, een lagere zorgkwaliteit en verminderde toegankelijkheid.

In het wetsvoorstel is een volledig verbod op nulurencontracten verwerkt. Het doel is om inkomenszekerheid en voorspelbaarheid van werkuren voor flexwerkers te vergoten. In plaats van de nulurencontracten komen er bandbreedtecontracten. In een bandbreedtecontract wordt vooraf een minimum- en maximumaantal uren afgesproken, met maximaal 30 procent verschil.

Flexpools

In de ouderenzorg werken 58.000 oproepkrachten via een nulurencontract. Verder zijn de nulurencontracten een belangrijk instrument in de inmiddels steeds populairder wordende flexpools. Zonder eigen oproepkrachten worden zorgorganisaties gedwongen om roosters gaten te dichten met zzp’ers en externe uitzendkrachten. Voor de kwaliteit van de zorg is dit nadelig, benadrukt Actiz. En de kosten zouden flink stijgen. Volgens ActiZ kan dit tot wel 23,4 procent duurder uitvallen.

“Los van het feit dat veel zorgmedewerkers kiezen voor een nul-urencontract, kán de sector niet zonder flexibele arbeid”, zegt Angelique Schuitemaker, directeur bij zorgorganisatie Evean en bestuurslid in de Commissie Arbeid bij branchevereniging ActiZ.

Continuïteit

“Het is essentieel omdat ons werk 24/7 doorgaat en geen rekening houdt met zomer, kerst, griepgolven en pieken van acute zorg. Zonder een flexpool zou je alle gaten met uitzendkrachten en zzp’ers moeten dichtlopen. En dat is niet goed voor de kwaliteit van zorg. Cliënten en collega’s hebben veel liever de continuïteit van het bekende gezicht op de vloer dan steeds een nieuwe, onbekende uitzendkracht.”

Actiz heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. De branchevereniging hoopt op een uitzondering of aanpassing tijdens het komende debat over de wet, dat gepland staat voor de week van 6 april.