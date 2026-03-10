SP houdt zorgdemonstratie op 10 maart

Demonstranten kunnen zich verzamelen bij de zij-ingang van de Tweede Kamer.

Op de site van de SP staat te lezen: “Het is duidelijk: D66, CDA en VVD gaan de zorg afbreken. Meer dan 10 miljard euro bezuinigen op zorg en het verhogen van het eigen risico naar 520 euro zal enorme gevolgen hebben voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, de ggz, de kraamzorg en voor iedereen die zorg nodig heeft of zorgverlener is. Daarom moeten we ons laten horen. Voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico zodat goede en betaalbare zorg voor iedereen toegankelijk is.”