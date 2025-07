Ketenorganisaties: integrale zorg kan personeelstekort fors terugdringen

Beeld: Marta Sher/Getty Images/iStock

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van PwC Strategy&, uitgevoerd in opdracht van ketenorganisaties CuraMare, Pantein, Rivas Zorggroep en ZorgSaam. De ketenorganisaties doen een gezamenlijke oproep aan overheid, toezichthouders, financiers en andere partijen om deze kans te benutten en integrale zorg landelijk op te schalen.

Toekomstbestendig

Het onafhankelijke onderzoeksrapport Een werkagenda voor integrale zorg laat zien dat integrale zorg de zorgvraag structureel met 7 tot 9 procent kan verminderen. Zelfs bij een voorzichtige inschatting zorgt dit al voor een forse daling van het personeelstekort.

Integrale zorg biedt daarom een oplossing om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te maken met behoud van goede kwaliteit, schrijven de vier organisaties in een reactie op het rapport.

Resultaten uit de praktijk

Ketenorganisaties CuraMare, Pantein, Rivas Zorggroep en ZorgSaam ontwikkelen en implementeren ketenzorg in de eigen regio. Met als resultaat betere prestaties op acht van de negen onderzochte indicatoren van integrale zorg. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om minder verkeerde beddagen en heropnames, een kortere ligduur en een lager aantal wachtenden voor langdurige zorg. De initiatieven leiden tot betere zorguitkomsten en efficiënter gebruik van schaarse middelen.

Vijf randvoorwaarden voor landelijke opschaling

Wanneer de ketenorganisaties bestaande initiatieven in hun regio’s breder toepassen, levert dat potentieel een besparing op van 1100 zorgmedewerkers. Het grote voordeel van integrale zorg ligt echter in een landelijke aanpak. Om deze landelijke opschaling mogelijk te maken, moet er aan vijf randvoorwaarden worden voldaan.

Allereerst is een passende bekostiging met structurele financiering nodig die samenwerking over de domeinen heen mogelijk maakt. Vervolgens is databeschikbaarheid een voorwaarde, voor inzicht in relevante patiëntengegevens, effectiviteit, kwaliteit en kosten. Daarbij moeten de data toegankelijk zijn voor alle zorgprofessionals.

En personeel moet worden ingezet op plekken waar de behoefte het grootst is, zonder dat daar sectorale of organisatorische grenzen een rol spelen. Ook is er een voorwaarde gesteld voor eenduidig toezicht, waarbij toezichthouders kijken naar verantwoordingseisen over de ‘zorgschotten’ heen.

Een laatste voorwaarde is eigenaarschap bij professionals, waarbij ruimte en vertrouwen is voor zorgverleners om zelf te bepalen wanneer en hoe integrale zorg passend is.

Oproep voor realisatie integrale zorg

De vier organisaties roepen partijen zoals de overheid, toezichthouders, financiers en zorginstituten op zich maximaal in te zetten om integrale zorg te realiseren. Volgens de organisaties kunnen zij zorgen voor de juiste voorwaarden voor integrale zorg en belemmeringen in het systeem tijdig signaleren en oplossen. Vooral databeschikbaarheid moet hoog op de agenda staan.

Verder moeten financiers financiële prikkels introduceren die de opschaling van integrale zorg bevorderen, administratieve lasten verminderen en contractering beter op elkaar afstemmen. Dit biedt gelijk de mogelijkheid om succesvolle integrale zorg landelijk in te kopen. Ict-leveranciers moeten daarnaast zorgen voor betere systemen die met elkaar kunnen samenwerken en de evaluatie van integrale zorg mogelijk maken.

Initiatiefnemers

CuraMare, Pantein, Rivas Zorggroep en ZorgSaam bieden ziekenhuiszorg, ouderenzorg en wijkverpleging. Zij zijn overtuigd van de meerwaarde van integrale zorg. Ze leren van elkaar en trekken samen op om de zorg slimmer en beter te organiseren.