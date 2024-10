‘Zorgwekkende stijging van mensen met diabetes type 2 in aantocht’

In de afgelopen vijf maanden vulden 278.000 mensen de Diabetes Risicotest in. Een derde van hen bevindt zich in de gevarenzone. Op tijd weten dat je risico loopt is belangrijk om grote gezondheidsschade te voorkomen, waarschuwt het Diabetes Fonds.

Diabetes

Op dit moment hebben 1,1 miljoen mensen in Nederland diabetes type 2 en nog eens 1,4 miljoen hebben prediabetes. Diena Halbertsma, directeur van het Diabetes Fonds: “Dat we alleen al in de afgelopen vijf maanden meer dan 90.000 mensen in beeld hebben gebracht met een hoog risico op diabetes type 2 is zorgwekkend. Ik ben bang dat het slechts het topje van de ijsberg is: er zijn vast nog veel meer mensen die een risico lopen en dat niet weten. Ook met prediabetes, een voorfase van diabetes type 2, kan je al blijvende schade aan je lichaam oplopen.”

Onomkeerbare schade

Gemiddeld lopen mensen tien jaar rond met verhoogde bloedsuikerwaarden voordat ze daadwerkelijk het stadium diabetes type 2 bereiken. Hoogleraar diabetologie Hanno Pijl: “Diabetes type 2 is een gigantisch probleem in Nederland. Het is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen en echt een onderschatte ziekte. Je moet vroeg ingrijpen om de onomkeerbare schade te voorkomen. Die gezondheidsschade zie ik dagelijks in mijn spreekkamer. Denk aan ernstige klachten aan je hart, nieren of ogen. Door vaatschade kan het gebeuren dat iemand een voet moet laten amputeren. Het is dus heel belangrijk om je diabetesrisico in een vroeg stadium te testen.”

Leefstijlverbetering

Een ongezonde leefstijl verhoogt de kans op diabetes type 2. Ongezond eten en drinken, te weinig bewegen, overgewicht, veel (chronische) stress en jaren slecht slapen, zijn allemaal van grote invloed. Ook leeftijd, erfelijkheid en etnische achtergrond spelen een rol bij het ontwikkelen van de ziekte. Huisarts Iris de Vries: “Veel mensen denken dat ze geen risico lopen op diabetes type 2 omdat ze nog jong zijn en geen klachten hebben. Ik maak zo vaak mee in mijn praktijk dat mensen verbaasd zijn over hun diagnose. De klachten kunnen vaag zijn en je merkt meestal niet dat je prediabetes of zelfs al diabetes type 2 hebt. Iedereen, jong en oud, kan diabetes type 2 ontwikkelen. Het goede nieuws is: als je er op tijd bij bent, kan je het tij vaak nog keren of erger voorkomen. Namelijk met leefstijlverbetering.”