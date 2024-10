Stel zelf een actieplan op voor Goed Werk en voorkom burn-out en verzuim

De zorgsector staat voor een enorme uitdaging: een toenemend aantal zorgprofessionals kampt met burn-outklachten. Recent onderzoek toont aan dat maar liefst 24 procent van de jonge artsen in 2022 burn-outklachten ervoer, een forse stijging ten opzichte van 14 procent in 2020. Deze zorgwekkende trend heeft niet alleen impact op individuele zorgverleners, maar bedreigt ook de kwaliteit en continuïteit van zorg. Hoe kunnen we deze crisis ombuigen naar een kans om de zorgsector te versterken?