Brancheorganisatie VIG: Nederland raakt achterop met medicijnonderzoek

Dat concludeert de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) op basis van een dinsdag gepubliceerd onderzoek door het Amerikaanse bedrijf IQVIA, dat wereldwijd nauw samenwerkt met geneesmiddelenfabrikanten en gezondheidsinstellingen.

Klinische studies

Nederlandse patiënten en artsen missen daardoor een kans om vroeg over innovatieve medicijnen te beschikken, waarschuwt de brancheorganisatie. De achteruitgang geldt niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa. Wereldwijd is het aantal klinische studies van bedrijven naar een nieuw medicijn de afgelopen tien jaar flink toegenomen, van ruim 5800 naar bijna 8000, blijkt uit het IQVIA-onderzoek. Maar het aandeel van Europa is in diezelfde periode bijna gehalveerd van 22 procent naar 12 procent.

Werkgelegenheid

Jaarlijks doen circa vijftigduizend mensen in Nederland mee aan studies naar nieuwe medicijnen. Volgens VIG-voorzitter Mark Kramer kunnen patiënten door de medicijnstudies enkele jaren eerder toegang krijgen tot nieuwe, nog niet geregistreerde geneesmiddelen. “Verder is het goed voor onze economie en werkgelegenheid.” (ANP)