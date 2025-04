Artsen St. Antonius reizen naar patiënten in verpleeghuis

Het St. Antonius is gestart met een ambulant palliatief pijnteam (APPT) dat pijnbestrijdingsbehandelingen bij patiënten buiten het ziekenhuis kan geven. De specialist gaat naar de kwetsbare patiënt in het verpleeghuis toe in plaats van andersom.

Volgens het St. Antonius besparen behandelingen buiten het ziekenhuis kosten. Denk aan ambulanceritten naar het ziekenhuis, diagnostiek en behandeling in het ziekenhuis en langdurige opname in het ziekenhuis. De komende tijd wordt het aantal soorten pijnbehandelingen en verschillende ouderenzorglocaties in de regio Utrecht daarom mogelijk uitgebreid.

Pijnstillende behandeling

Anesthesioloog en pijnspecialist Lennart Wasmoeth reisde afgelopen week af naar Zorgcentrum Weddesteyn van zorgaanbieder Careyn in Woerden. Daar plaatste hij bij een mevrouw die daar woont de zogenoemde PENG-blokkade. Een pijnstillende behandeling waarbij de heup gevoelloos wordt gemaakt met behulp van een prik met verdovende vloeistof in het zenuwnetwerk van de heup. Het is een behandeling die vaak gegeven wordt aan mensen die een heupfractuur hebben en hier niet meer aan geopereerd kunnen of willen worden.

De afdeling anesthesiologie en het Centrum voor Traumageriatrie hebben de inzet van pijninterventies bij kwetsbare ouderen onderzocht. Ze keken naar het effect van de PENG-blokkade en naar de behoefte van verpleeghuizen om deze behandeling op locatie toe te passen.

Pijnbehandelingen buiten het ziekenhuis zijn in eerste instantie bedoeld voor zeer kwetsbare ouderen die wonen in verpleeghuizen in de regio Utrecht.