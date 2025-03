Snellere en betere diagnoses in Máxima MC met AI

AI in Máxima MC wordt op dit moment ingezet voor de herkenning van fracturen op röntgenfoto’s, de detectie van longembolieën op CT-scans, de vaststelling van breuken in de cervicale wervelkolom op CT-scans en de opsporing van hersenbloedingen op CT-scans.

Tweede paar ogen

Radiologen blijven eindverantwoordelijk, maar krijgen extra ondersteuning bij hun onderzoeken. “De inzet van AI in MMC versnelt het stellen van diagnoses. Maar AI vervangt de radioloog niet. Je kunt AI zien als een tweede paar ogen. Het ondersteunt ons.” zegt Emmeline Laupman, radioloog en lid van de regiegroep AI in MMC. Zodra een beeld is gemaakt, wordt deze door AI beoordeeld. Het resultaat wordt teruggestuurd naar de radioloog die tegelijkertijd de eigen beoordeling doet.

Laupman: “AI ondersteunt ons bij het stellen van diagnoses én helpt omgaan met de toenemende druk op de zorg. Met de invoering van AI op de afdeling radiologie krijgen patiënten in veel gevallen eerder de uitslag van hun onderzoek én kunnen we met nog meer zekerheid afwijkingen opsporen. We zien in heel Nederland dat het aantal onderzoeken binnen radiologie groeit. Dat geldt ook voor het aantal beelden per onderzoek. We verwachten dat deze toename zich alleen maar verder voortzet.”

Kwaliteit en veiligheid

Een regieraad en een expertisegroep AI bewaken de kwaliteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten van de technologie. Radiologen evalueren daarnaast continu hoe AI presteert.

Op basis van de ervaringen wordt in MMC verder onderzocht hoe AI breder ingezet kan worden. Dit wordt niet alleen met de medewerkers van MMC gedaan, ook patiënten worden betrokken bij de inzet van AI. Zo werd er onlangs een avond georganiseerd waarin patiënten samen met medewerkers van het ziekenhuis in gesprek gingen over de mogelijkheden en wensen ten aanzien van AI in de zorg.