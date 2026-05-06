In Maastricht UMC+ lopen patiënten naar de OK

Maastricht UMC+ biedt patiënten als eerste ziekenhuis in Nederland de mogelijkheid om lopend naar de OK te gaan.

Patiënten komen op de dag van hun operatie naar het ziekenhuis en lopen zelf naar de operatiekamer. Hierdoor is een opname de dag vooraf vaak niet meer nodig. Darmkankerchirurg en initiatiefnemer van de Nuchtere Opname Afdeling (NOA), Tim Lubbers: “Patiënten lagen regelmatig al een dag voor de operatie in bed, terwijl dat medisch gezien niet noodzakelijk was.”

Verbouwing

De eerste patiënt doorliep dit traject in maart 2023 bij een buikoperatie vanuit de observatie dat patiënten bij een operatietraject vaak al vroeg hun zelfstandigheid verliezen. De ervaringen van patiënten zijn, volgens het ziekenhuis, zeer positief. Dit leidde tot groeiende belangstelling vanuit andere specialismen, maar de faciliteiten op de NOA waren te beperkt om grotere aantallen patiënten en hun naasten te ontvangen. Een verbouwing naar een moderne en gastvrije omgeving was daarom nodig. 

Menselijker ervaring

De NOA is onderdeel van ziekenhuisbrede beleid om patiënten meer regie, zelfstandigheid en een menselijker ervaring te geven. Het MUMC+ verwacht dat uiteindelijk 60 tot 70 procent van de circa 12.000 operatiepatiënten per jaar van deze werkwijze gebruik kan maken.

