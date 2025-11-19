Gelderse Vallei verplaatst handelingen kankerzorg naar de thuissituatie

Om deze ontwikkeling te versnellen werken Ziekenhuis Gelderse Vallei en de zorgorganisaties Icare, Opella en SantéPartners samen onder de noemer ‘zorg dichtbij’: zoveel mogelijk zorg thuis, en alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.

Hormooninjectie

De samenwerking richt zich op het verplaatsen van specifieke behandelingen naar de thuissituatie. Patiënten die daarvoor in aanmerking komen, kunnen nu bepaalde injecties en infuusbehandelingen thuis krijgen. Zo ontvangen mannen met prostaatkanker sinds februari hun hormooninjectie (LHRH) niet meer in het ziekenhuis, maar thuis. Inmiddels is ook gestart met het toedienen van zoledroninezuur, een infuusbehandeling voor mensen met kanker, botontkalking of andere aandoeningen. Na een eerste behandeling in het ziekenhuis volgen de vervolgbehandelingen in de eigen woonomgeving.

Keukentafel

De eerste ervaringen zijn positief. Patiënten geven aan dat zij het prettig vinden om niet te hoeven reizen en hun dag zelf te kunnen indelen. “In plaats van een halve dag weg te zijn, zit ik nu gewoon even rustig aan de keukentafel”, zegt een van hen. Ook het contact met vaste verpleegkundigen draagt bij aan een gevoel van vertrouwen.

Samenwerking

Deze verschuiving is alleen mogelijk door nauwe samenwerking tussen ziekenhuis en wijkverpleging. Verpleegkundigen worden speciaal opgeleid om de behandelingen veilig uit te voeren. De arts bepaalt in overleg met de patiënt of een behandeling thuis verantwoord is; de specialist in het ziekenhuis blijft eindverantwoordelijk. De betrokken organisaties zien deze aanpak als een belangrijke stap richting toekomstbestendige zorg.