Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Gelderse Vallei verplaatst handelingen kankerzorg naar de thuissituatie

,

Ziekenhuis Gelderse Vallei meldt eerste successen met het verplaatsen van ziekenhuiszorg – injecties en infuusbehandelingen voor kankerpatiënten – naar de thuissituatie.

Om deze ontwikkeling te versnellen werken Ziekenhuis Gelderse Vallei en de zorgorganisaties Icare, Opella en SantéPartners samen onder de noemer ‘zorg dichtbij’: zoveel mogelijk zorg thuis, en alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.

Hormooninjectie

De samenwerking richt zich op het verplaatsen van specifieke behandelingen naar de thuissituatie. Patiënten die daarvoor in aanmerking komen, kunnen nu bepaalde injecties en infuusbehandelingen thuis krijgen. Zo ontvangen mannen met prostaatkanker sinds februari hun hormooninjectie (LHRH) niet meer in het ziekenhuis, maar thuis. Inmiddels is ook gestart met het toedienen van zoledroninezuur, een infuusbehandeling voor mensen met kanker, botontkalking of andere aandoeningen. Na een eerste behandeling in het ziekenhuis volgen de vervolgbehandelingen in de eigen woonomgeving.

Keukentafel

De eerste ervaringen zijn positief. Patiënten geven aan dat zij het prettig vinden om niet te hoeven reizen en hun dag zelf te kunnen indelen. “In plaats van een halve dag weg te zijn, zit ik nu gewoon even rustig aan de keukentafel”, zegt een van hen. Ook het contact met vaste verpleegkundigen draagt bij aan een gevoel van vertrouwen.

Samenwerking

Deze verschuiving is alleen mogelijk door nauwe samenwerking tussen ziekenhuis en wijkverpleging. Verpleegkundigen worden speciaal opgeleid om de behandelingen veilig uit te voeren. De arts bepaalt in overleg met de patiënt of een behandeling thuis verantwoord is; de specialist in het ziekenhuis blijft eindverantwoordelijk. De betrokken organisaties zien deze aanpak als een belangrijke stap richting toekomstbestendige zorg.

Reageer op dit artikel
Meer over:InnovatieZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

19 nov 2025 Gelderse Vallei verplaatst handelingen kankerzorg naar de thuissituatie
17 nov 2025 Wereldprimeur in het Radboud: dna-test zeldzame ziektes
22 okt 2025 Spaarne Gasthuis introduceert digitale pathologie
2 okt 2025 Diakonessenhuis wint Zorgvernieuwer van het Jaar-award
24 sep 2025 Elkerliek ziekenhuis introduceert AI-assistent voor leefstijladvies

Interessant voor u

150 Deze jonge professionals duwen de zorg de goede kant op

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties