Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vastgoed
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Zorgen in Katwijk om stroomvoorziening door komst Eli Lilly

,

De Katwijkse gemeenteraad vindt dat de komst van de grote Amerikaanse farmaceut Eli Lilly “een hoop mooie kansen biedt”, maar heeft ook de nodige zorgen over de medicijnfabriek die in Katwijk verrijst.

De Katwijkse gemeenteraad vindt dat de komst van de grote Amerikaanse farmaceut Eli Lilly “een hoop mooie kansen biedt”, maar heeft ook de nodige zorgen over de medicijnfabriek die in Katwijk verrijst. Eli Lilly laat voor 3 miljard dollar (omgerekend ruim 2,5 miljard euro) een productielocatie bouwen, waar vijfhonderd banen komen. De gemeenteraad wilde van wethouder Gerard Mostert weten wat dit betekent voor onder meer de druk op het elektriciteitsnet, de financiële risico’s voor Katwijk en de verdeling van woningen.

Netcongestie

Hoewel ook in Katwijk het stroomnet ‘vol’ zit (netcongestie), kan de fabriek volgens de wethouder gewoon worden aangesloten. Eli Lilly neemt de grootverbruikersaansluiting over van de tuinbouwkassen die nu nog op de beoogde bouwplek staan. “En indien nodig maken ze gebruik van gasturbines om hun eigen elektriciteit op te wekken. Er komt dus geen belasting van het bestaande net.”

Begin november werd bekend dat een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld zich in Katwijk vestigt. “We hebben een hele grote vis binnengehaald, halleluja”, zei een van de raadsleden donderdag. Maar zorgen zijn er ook over het hoge tempo waarmee Eli Lilly het vergunningentraject wil doorlopen. “Iedereen die hier komt, moet zich houden aan de Nederlandse wetten en regels rond water, natuur, stikstof en afvalstromen”, benadrukte Mostert. “Ook een Amerikaans bedrijf als Eli Lilly.”

Werkgelegenheid

Volgens de wethouder zorgt de komst van de fabriek onder meer voor werkgelegenheid en ontwikkeling van de hele regio. Zo komen er ook woningen en trekken Rijk, provincie en gemeente geld uit voor verbetering van de bereikbaarheid. “Zo’n investering van 3 miljard dollar maken we niet iedere week mee in Katwijk. Sterker nog, de afgelopen jaren ook niet in heel Nederland”, aldus Mostert.

ANP

Reageer op dit artikel
Meer over:Innovatie

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8:31 Zorgen in Katwijk om stroomvoorziening door komst Eli Lilly
11 feb 2026 Jeroen Bosch Ziekenhuis erkend als expertisecentrum voor darmkankerzorg
9 feb 2026 Novo Nordisk start rechtszaak om namaakversie afslankpil
15 dec 2025 Reinier van Arkel neemt ontwikkelaar in de arm voor transformatie Zorgpark Voorburg
11 dec 2025 AWIZ en VGN starten samenwerking om innovaties te versnellen

Interessant voor u

150 Deze jonge professionals duwen de zorg de goede kant op

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties