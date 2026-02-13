Zorgen in Katwijk om stroomvoorziening door komst Eli Lilly

De Katwijkse gemeenteraad vindt dat de komst van de grote Amerikaanse farmaceut Eli Lilly “een hoop mooie kansen biedt”, maar heeft ook de nodige zorgen over de medicijnfabriek die in Katwijk verrijst.

De Katwijkse gemeenteraad vindt dat de komst van de grote Amerikaanse farmaceut Eli Lilly “een hoop mooie kansen biedt”, maar heeft ook de nodige zorgen over de medicijnfabriek die in Katwijk verrijst. Eli Lilly laat voor 3 miljard dollar (omgerekend ruim 2,5 miljard euro) een productielocatie bouwen, waar vijfhonderd banen komen. De gemeenteraad wilde van wethouder Gerard Mostert weten wat dit betekent voor onder meer de druk op het elektriciteitsnet, de financiële risico’s voor Katwijk en de verdeling van woningen.

Netcongestie

Hoewel ook in Katwijk het stroomnet ‘vol’ zit (netcongestie), kan de fabriek volgens de wethouder gewoon worden aangesloten. Eli Lilly neemt de grootverbruikersaansluiting over van de tuinbouwkassen die nu nog op de beoogde bouwplek staan. “En indien nodig maken ze gebruik van gasturbines om hun eigen elektriciteit op te wekken. Er komt dus geen belasting van het bestaande net.”

Begin november werd bekend dat een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld zich in Katwijk vestigt. “We hebben een hele grote vis binnengehaald, halleluja”, zei een van de raadsleden donderdag. Maar zorgen zijn er ook over het hoge tempo waarmee Eli Lilly het vergunningentraject wil doorlopen. “Iedereen die hier komt, moet zich houden aan de Nederlandse wetten en regels rond water, natuur, stikstof en afvalstromen”, benadrukte Mostert. “Ook een Amerikaans bedrijf als Eli Lilly.”

Werkgelegenheid

Volgens de wethouder zorgt de komst van de fabriek onder meer voor werkgelegenheid en ontwikkeling van de hele regio. Zo komen er ook woningen en trekken Rijk, provincie en gemeente geld uit voor verbetering van de bereikbaarheid. “Zo’n investering van 3 miljard dollar maken we niet iedere week mee in Katwijk. Sterker nog, de afgelopen jaren ook niet in heel Nederland”, aldus Mostert.

