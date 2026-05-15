Nieuwe uitvinding UMCG moet wachttijd PET-scan drastisch verminderen

Het UMCG heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de radioactieve stof te produceren die in PET-scans wordt gebruikt. Hierdoor moet de wachttijd, die nu maanden is, een stuk korter worden en kunnen meer patiënten worden geholpen.

PET-scan worden onder meer gebruikt om de diagnose Parkinson te kunnen stellen of om neuro-endocriene tumoren op te sporen. Hierbij wordt een specifieke radioactieve stof gebruikt. Het UMCG heeft een nieuwe methode ontwikkeld om deze stof eenvoudiger, veiliger en sneller te produceren. “Hierdoor kunnen aanzienlijk meer patiënten onderzocht worden. Dit verkort de wachttijd, die nu meerdere maanden bedraagt. Daardoor zijn de diagnoses eerder te stellen”, aldus UMCG.

Eenvoudiger en veiliger

Deze maand is deze op de nieuwe manier geproduceerde tracer voor het eerst aan patiënten toegediend. De nieuwe techniek reduceert het aantal stappen in het productieproces en vervangt het gebruik van radioactief gas door een vloeibare vorm. Dit maakt het proces niet alleen eenvoudiger, maar ook veel veiliger voor de medewerkers die betrokken zijn bij de productie.

Productiecapaciteit

Een belangrijk voordeel van de nieuwe methode is de sterk verhoogde productiecapaciteit. Waar we het UMCG per keer maximaal vijf tot zes patiënten konden helpen, ligt dat aantal nu vele malen hoger. Uit een productiebatch kunnen wel twintig tot dertig doses voor patiënten worden gemaakt.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Het UMCG krijgt als Expertisecentrum voor neuro-endocriene tumoren patiënten uit het hele land doorverwezen voor complexe diagnostiek. Het UMCG ziet kansen voor verdere samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio. PET-scanners zijn in meerdere ziekenhuizen aanwezig, de productie van tracers is slechts op een beperkt aantal locaties mogelijk. Door dit centraal en efficiënt te organiseren, zouden meer ziekenhuizen gebruik kunnen maken van deze diagnostiek.