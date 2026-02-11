Skipr

Thema: Ziekenhuiszorg
Jeroen Bosch Ziekenhuis erkend als expertisecentrum voor darmkankerzorg

,

Het expertisecentrum voor colorectale oncologische zorg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is door de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) officieel erkend als topklinisch expertisecentrum.

“Deze erkenning is een echte teamprestatie,” zegt darmchirurg en oncoloog Emiel Verdaasdonk in een persbericht.

Het centrum bundelt chirurgie, oncologie en nazorg in één geïntegreerd zorgpad. Specialisten uit verschillende disciplines werken nauw samen bij diagnostiek, behandeling en begeleiding. De verpleegkundig specialist is gedurende het hele traject het vaste aanspreekpunt voor patiënten.

Operatierobot

De meeste operaties waarbij de endeldarm of een deel van dikke darm worden verwijderd in het JBZ, worden uitgevoerd met robotchirurgie. Chirurgen ontwikkelden recent de robot-geassisteerde Single Stapled Anastomose (robot-SSA) verder door. Met behulp van de operatierobot wordt de darm na verwijdering van het zieke deel met grote precisie opnieuw verbonden. Dit verkleint de kans op complicaties en een stoma en bevordert sneller herstel.

Ook passende zorg staat centraal. Patiënten met een laag risico op complicaties kunnen na een operatie veilig thuis worden gemonitord en vaak al binnen 24 uur naar huis.

