Wilhelmina Ziekenhuis lanceert digitale verpleegkundige intake

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) is op 21 oktober begonnen met EPOS (Elektronische Pre Operatieve Screening). Dit systeem moet de preoperatieve zorg efficiënter maken.

De afdeling anesthesie werkte al met EPOS en het systeem is intussen uitgebreid voor verpleegkundige intake. Gea de Jonge, leidinggevende van het Dagcentrum WZA: “Deze ontwikkeling brengt veel voordelen met zich mee, zowel voor de patiënt als voor de verpleegkundige.”

Patiëntvriendelijkheid

De nieuwe werkwijze betekent dat de verpleegkundige intake niet langer een standaard anamnese vereist, zegt de Jonge: “Patiënten krijgen aanvullende vragen in de EPOS-vragenlijst, waardoor de intakeverpleegkundige gerichte antwoorden ontvangt die belangrijk zijn voor het pre- en postoperatieve proces. Dit zorgt ervoor dat dubbele vragen voorkomen worden en alleen een telefonisch consult plaatsvindt als dat echt nodig is.”

Tijdwinst

Een bijkomend voordeel is dat het spreekuur van vijf dagen teruggebracht wordt naar twee tot drie dagen. Deze efficiencyslag heeft geleid tot minder inzet van verpleegkundigen, zonder dat de zorg voor patiënten hierop inboet, zo luidt de berichtgeving van het WZA.

Eén vragenlijst

Het grote voordeel van de nieuwe werkwijze is dat patiënten nog maar één vragenlijst hoeven in te vullen, ongeacht of het gaat om de verpleegkundige intake of de preoperatieve screening. De integratie van beide modules zorgt ervoor dat zowel de verpleegkundige als de anesthesioloog toegang hebben tot dezelfde gegevens. Dit voorkomt dat patiënten meerdere keren dezelfde vragen moeten beantwoorden.