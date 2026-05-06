Ziekenhuizen ontspringen prijsstijgingen Philips door langlopende contracten

Door langlopende contracten met ziekenhuizen kan gezondheidstechnologiebedrijf Philips de Amerikaanse importheffingen niet doorberekenen in de prijs van monitoringsapparatuur. Desondanks verdubbelde Philips de winst ten opzichte van vorig jaar naar 147 miljoen euro.

De verkoop van apparatuur aan ziekenhuizen leverde minder op doordat de productiekosten stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten en de Amerikaanse importheffingen. Dat meldt NOS. Philips waarschuwde al dat die heffingen geld gaan kosten, maar die kostenstijging kan Philips dus niet doorberekenen.

Efficiëntieslag

De eerste drie maanden van dit jaar draaide Philips 3,9 miljard euro omzet. Minder dan het eerste kwartaal vorig jaar. Door een efficiëntieslag is de winst van het bedrijf wel gestegen. Philips verkocht naast veel ziekenhuisapparatuur ook meer consumentenapparaten.