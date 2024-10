VNG: gemeenten ‘in onmogelijke positie’ door zorgbezuinigingen

“Dit kabinet brengt gemeenten in een onmogelijke positie hun taken goed uit te kunnen voeren”, stelt de vereniging, die wil dat gemeenten meer geld krijgen.

Bezuinigingen

Het kabinet wil onder meer bezuinigen op zorg en gezondheid. Zo gaat het budget dat gemeenten krijgen om hun inwoners meer te laten sporten en bewegen met 10 procent omlaag. Dat kan gemeenten meer dan 600 miljoen euro per jaar kosten.

Gemeenten vrezen ook dat er minder geld naar de aanpak van eenzaamheid gaat. Projecten voor de mentale gezondheid van jongeren, waarmee moet worden voorkomen dat ze jeugdzorg nodig hebben, kunnen volgens de gemeenten ook de dupe worden van de plannen van het kabinet.

De VNG sluit zich aan bij een oproep van meer dan honderd organisaties en deskundigen rond zorg en gezondheid aan het kabinet om niet te bezuinigen. Onder de ondertekenaars waren al de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Lingewaard.

Schrappen van stageplaatsen

Ook de koepel van het middelbaar beroepsonderwijs is tegen de bezuinigingen, en dan vooral tegen het schrappen van het fonds dat stageplaatsen in de zorg mogelijk maakt. “Onbegrijpelijk omdat de zorgsector nu al worstelt met een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel. Onwenselijk omdat de minister met deze maatregel de kwaliteit van de zorg in Nederland ernstig onder druk zet”, aldus voorzitter Adnan Tekin van de MBO Raad. De organisatie heeft berekend dat het Stagefonds in 2022 geld uitkeerde voor ruim 150.000 stageplaatsen. (ANP)