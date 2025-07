Inspectie grijpt in: jeugdzorg in het noorden niet op orde

Het bestuur van Jeugdbescherming Noord heeft onlangs maatregelen genomen om de zorg te verbeteren, maar de inspecties zeggen dat ze “verminderd vertrouwen” hebben dat dit lukt.

Risico’s

De inspecties hebben onderzoek gedaan en vinden dat er een risico is “voor de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de jeugdbescherming en -reclassering”. Jongeren en hun ouders “krijgen niet tijdig de passende bescherming, begeleiding en hulp die zij nodig hebben”. In dossiers staat vaak niet welke problemen jongeren hebben en wat zij nodig hebben.

Niet alles is de schuld van Jeugdbescherming Noord, benadrukken de inspecties . De problemen komen deels door de manier waarop de jeugdbescherming in Nederland is geregeld. “Jeugdzorgmedewerkers zijn veelal veel tijd kwijt aan het zoeken naar passende hulp en overleg met gemeentes hierover”, staat in het inspectierapport.

Raad van toezicht opgestapt

Vanwege het kritische rapport is de volledige raad van toezicht van Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen opgestapt. De organisatie meldt in een verklaring: “Met het voltallig aftreden neemt de rvt vanuit haar rol verantwoordelijkheid voor wat is misgegaan de afgelopen jaren. We maken de weg vrij voor de noodzakelijke verbeteringen en voor een nieuw elan in het toezicht daarop.”

Eerder eisten de inspecties betere hulp van de William Schrikker Stichting, die in het hele land jeugdbescherming biedt. Ook daar krijgen jongeren niet op tijd de goede hulp. (ANP)