Rechtspraak wil meer aandacht voor schulden bij jeugdzorg

Zo kan eerder hulp worden ingeschakeld en krijgen kinderrechters een duidelijker beeld bij beslissingen over uithuisplaatsing van kinderen. Dat is een van de aanbevelingen in een onderzoek dat de Raad voor de rechtspraak heeft laten doen naar uithuisplaatsing van kinderen van gedupeerden in de toeslagenaffaire.

De Raad voor de rechtspraak wilde weten in hoeverre financiële problemen als gevolg van het kinderopvangtoeslagschandaal hebben meegewogen in de uitspraken van kinderrechters over uithuisplaatsingen. Hiervoor keken onderzoekers naar de dossiers van 397 kinderen van toeslagenouders die dit overkwam.

Toeslagenschandaal

Het rapport concludeert dat geen enkel kind alleen vanwege financiële problemen uit huis is geplaatst. Rechters zagen schulden wel terug in dossiers, maar voor de beslissing wogen andere problemen in het gezin zwaarder mee. Het onderzoek geeft echter geen antwoord op de vraag of die problemen zijn versterkt of veroorzaakt door de geldzorgen die zijn ontstaan door het toeslagenschandaal. De volgorde van de problemen wordt in de dossiers niet duidelijk, zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Hij erkent dat het onderzoek een beperkt beeld geeft en “slechts een klein stukje van de puzzel” is. “We realiseren ons dat dit teleurstellend kan zijn voor de getroffen ouders en gedupeerde kinderen.”

Een onafhankelijke commissie onder leiding van Mariëtte Hamer concludeerde vorige week dat het kinderopvangtoeslagschandaal een grote rol speelde bij het uithuisplaatsen van kinderen uit gedupeerde gezinnen. Schulden veroorzaken veel stress en kunnen leiden tot huisvestingsproblemen, ontwrichte relaties en psychische problemen, aldus de Rechtspraak. Als meer bekend is over financiële problemen kan de rechter ook zelf hierover op de zitting met de ouders in gesprek en indien nodig bespreken hoe er meer hulp kan worden ingeschakeld, aldus de onderzoekers. Dit is tot nu toe te veel een “blinde vlek”.

Het onderzoek volgde nadat bestuursrechters eerder al hadden gekeken naar hun rol in rechtszaken over de terugvordering van toeslagen door de Belastingdienst. Naves concludeerde toen dat de rechtspraak onvoldoende in staat is gebleken rechtsbescherming te bieden aan de gedupeerde gezinnen. (ANP)