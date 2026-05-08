Aantal jongeren in JeugdzorgPlus blijft verder dalen

Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdzorg, ook wel JeugdzorgPlus genoemd, wordt geplaatst is in 2025 verder gedaald. In totaal daalde het aantal jongeren dat werd geplaatst van 654 in 2024 naar 569 in 2025.

Dat blijkt uit de Factsheet JeugdzorgPlus 2025 die Jeugdzorg Nederland heeft gepubliceerd.

Sinds 2021 is het aantal geplaatste jongeren bijna gehalveerd. Toen verbleven nog 1.034 jongeren in gesloten jeugdzorg.

Daling gesloten plaatsingen

Landelijk is de ambitie om het aantal gesloten plaatsingen zoveel mogelijk te verlagen. Jongeren moeten zoveel mogelijk in een open setting of thuis geholpen worden. Dit leidt er echter toe dat de groep die wél gesloten wordt geplaatst, steeds zwaardere en langdurigere hulpvragen heeft. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de gemiddelde verblijfsduur die met 17 procent is gestegen naar 7,6 maanden.

Jeugdzorg Nederland merkt op dat hoewel de daling in de JeugdzorgPlus bemoedigend is, het belangrijk is om aandacht te hebben voor de kwaliteit van alternatieven. Zij wijzen ook naar de recente documentaire van Zembla waaruit bleek dat honderden jongeren in vakantiehuisjes verblijven, soms met constante een-op-een-behandeling.

Minder restricties

Een opvallende verschuiving in de nieuwe jaarcijfers is verder de manier waarop plaatsingen eindigen. In 2024 werd 8 procent van de trajecten eenzijdig door de jongere beëindigd door weg te lopen. In 2025 is dit percentage gestegen naar 15 procent.

Jeugdzorg Nederland verklaart deze toename uit de bredere beweging naar een meer open en minder restrictief leefklimaat binnen de JeugdzorgPlus. Het verminderen van dwang en opsluiting maakt weglopen in de praktijk makkelijker. Volgens de organisatie vraagt deze ontwikkeling om nieuwe behandelmethoden om jongeren vrijwillig aan hun traject te binden en voortijdige uitval te voorkomen. Desondanks wordt het merendeel van de plaatsingen (70 procent) nog steeds succesvol en volgens plan afgesloten.