Pluryn sluit jeugdzorglocatie vanwege te weinig aanmeldingen

Pluryn sluit een specialistische jeugdzorglocatie in Almere Stad. De organisatie ontving te weinig aanmeldingen. Dat meldt Pluryn aan Omroep Flevoland.

Pluryn biedt specialistische jeugdzorg en heeft jeugddetentiecentra in de provincie Flevoland. Volgens de organisatie kwamen er te weinig aanmeldingen binnen en kon er door de personeelsschaarste moeilijk persoonsgerichte zorg geboden worden.

Afbouw gesloten jeugdzorg

Daarom heeft Pluryn de 24-uurszorglocatie gesloten. Omroep Flevoland meldt dat Pluryn sinds december 2025 al geen nieuwe jongeren meer opvangt op de locatie. De zes jongeren zijn verhuisd naar andere locaties.

Sinds een aantal jaar wordt landelijk gestreefd naar afbouw van de gesloten jeugdzorg. Jeugdhulpregio’s moeten toewerken naar zorg die zoveel mogelijk thuis of in een open setting wordt aangeboden. Daardoor verdwijnen er plekken in grote jeugdzorginstellingen. De gemeente Almere concludeert dat de sluiting binnen de landelijke ontwikkeling past.