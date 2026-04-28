Thema: Sociaal Domein
Pluryn sluit jeugdzorglocatie vanwege te weinig aanmeldingen

Pluryn sluit een specialistische jeugdzorglocatie in Almere Stad. De organisatie ontving te weinig aanmeldingen. Dat meldt Pluryn aan Omroep Flevoland.

Pluryn biedt specialistische jeugdzorg en heeft jeugddetentiecentra in de provincie Flevoland. Volgens de organisatie kwamen er te weinig aanmeldingen binnen en kon er door de personeelsschaarste moeilijk persoonsgerichte zorg geboden worden.

Afbouw gesloten jeugdzorg

Daarom heeft Pluryn de 24-uurszorglocatie gesloten. Omroep Flevoland meldt dat Pluryn sinds december 2025 al geen nieuwe jongeren meer opvangt op de locatie. De zes jongeren zijn verhuisd naar andere locaties.

Sinds een aantal jaar wordt landelijk gestreefd naar afbouw van de gesloten jeugdzorg. Jeugdhulpregio’s moeten toewerken naar zorg die zoveel mogelijk thuis of in een open setting wordt aangeboden. Daardoor verdwijnen er plekken in grote jeugdzorginstellingen. De gemeente Almere concludeert dat de sluiting binnen de landelijke ontwikkeling past.

Meer over:Jeugdzorg

Gerelateerd nieuws

28 apr 2026 Pluryn sluit jeugdzorglocatie vanwege te weinig aanmeldingen
24 apr 2026 Inspectie: zorgaanbieders moeten meer doen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag
16 apr 2026 NZa: meer kennisuitwisseling nodig tusen jeugdzorgconsortia
16 apr 2026 Sterk wil weten hoeveel jongeren buitencontractuele zorg krijgen
16 apr 2026 FNV: Ingrepen bij Jeugd Lelystad nodig om rust en vertrouwen te herstellen

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

