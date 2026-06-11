Lelystad ontslaat directeur jeugdzorg om ‘schrikbewind’

De gemeente Lelystad heeft de directeur van jeugdzorgorganisatie JEL ontslagen. Volgens de gemeente voerde de directeur “een waar schrikbewind” dat zou hebben geleid tot “een cultuur van angst en onveiligheid op de werkvloer bij JEL”. De gemeente beraadt zich nog op eventuele vervolgstappen, zoals het doen van aangifte vanwege strafbare feiten.

De JEL-directeur werd in maart van dit jaar al geschorst nadat de gemeente meldingen van “ongepaste gedragingen” over haar had gekregen.

Uit onderzoek van Capra Advocaten blijkt nu dat ze medewerkers “geïntimideerd, bedreigd, vernederd en tegen elkaar opgezet” zou hebben. Ook zouden medewerkers via camera’s in de gaten zijn gehouden en mogelijk afgeluisterd.

Eenzijdig, subjectief en gefragmenteerd

De directeur noemt de bevindingen in een reactie in het rapport “onvoldoende gefundeerd” en stelt dat de zaken “eenzijdig, subjectief en gefragmenteerd” zijn weergegeven.

Eerder dit jaar ontstond, mede door de problemen rond de jeugdzorg, een crisis in het gemeentebestuur van Lelystad. In maart stapte wethouder Piet van Dijk (InwonersPartij) op, omdat hij zich niet langer kon vinden in de gang van zaken rondom de jeugdzorg. Hij was daarmee de derde wethouder in korte tijd die ermee stopte. Van Dijk kreeg de jeugdzorgportefeuille nadat eind januari de wethouders Annemieke Messelink-Dijkstra (InwonersPartij) en Dennis Grimbergen (VVD) al waren opgestapt. (ANP)