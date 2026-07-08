Minister Sterk: nieuwe afspraken zijn een ‘fundamentele omslag’ in aanpak voor veilige gezinssituaties

Gezinnen krijgen bijvoorbeeld één contactpersoon, in plaats van afzonderlijke organisaties die de situatie puur vanuit hun eigen taak of expertise bekijken. De betrokken instanties hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met de nauwere samenwerking en daar kwamen positieve ervaringen uit.
Naar de praktijk
De betrokken bewindspersonen, staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie, D66) en minister Mirjam Sterk (Jeugd, CDA) spreken van een ‘fundamentele omslag’ in de aanpak voor veilige gezinssituaties. De komende jaren moet de nieuwe werkwijze steeds meer in de praktijk worden gebracht. (ANP)