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Minister Sterk: nieuwe afspraken zijn een ‘fundamentele omslag’ in aanpak voor veilige gezinssituaties

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Een breed scala aan instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige (thuis)situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeenten en de rijksoverheid.

Gezinnen krijgen bijvoorbeeld één contactpersoon, in plaats van afzonderlijke organisaties die de situatie puur vanuit hun eigen taak of expertise bekijken. De betrokken instanties hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met de nauwere samenwerking en daar kwamen positieve ervaringen uit.

Naar de praktijk

De betrokken bewindspersonen, staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie, D66) en minister Mirjam Sterk (Jeugd, CDA) spreken van een ‘fundamentele omslag’ in de aanpak voor veilige gezinssituaties. De komende jaren moet de nieuwe werkwijze steeds meer in de praktijk worden gebracht. (ANP)

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