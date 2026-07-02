Sterk: frustratie over niet kunnen oplossen sluiting zorgvilla’s ExpertCare

Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg zei dat ze gefrustreerd is dat er nog geen oplossing is voor de meervoudig gehandicapte kinderen die zorg krijgen bij zorgvilla’s van ExpertCare. De Tweede Kamer vroeg de CDA-minister of ze wel voldoende heeft gedaan en of ze wel echt kan ingrijpen bij zorgbedrijven.

Villa ExpertCare beheert vier zorgvilla’s waar meervoudig gehandicapte kinderen een aantal dagen per week naartoe kunnen. De Duitse multinational en eigenaar B. Braun wil de villa’s sluiten, omdat ze niet winstgevend zijn.

Tweede Kamer

Een groot deel van de Kamer vroeg Sterk waarom het bestuur van ExpertCare nog niet is weggestuurd nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) twee van de vier villa’s had gesloten, omdat de zorg niet meer op orde was. “B. Braun heeft nu gewoon wat het wil”, zei D66-Kamerlid Marijke Synhaeve.

“Het is best ingewikkeld om een bestuur weg te sturen als er geen juridische basis voor ligt”, aldus Sterk. “Het is ook nog maar de vraag of de kinderen daar baat bij hebben.”

Meerdere partijen bleven de minister vragen om meer en steviger in te grijpen, “omdat ExpertCare niet meer te vertrouwen is”, zei Lisa Westerveld van PRO. Sterk zei dat ze niet meer kan doen dan heel streng aan ExpertCare vragen om alternatieve zorg te vinden voor de kinderen. Ze zei hetzelfde te doen om ervoor te zorgen dat personeel aanblijft.

Déjà vu

Het debat vertoonde veel overeenkomsten met het debat dat de Kamer op 2 april had met Sterk. Toen waren alle vier de zorgvilla’s nog open en beloofde Sterk dat dit zo zou blijven tot er voor alle kinderen goede alternatieven waren. De Kamer verweet haar nu dat er toch twee villa’s gesloten zijn en dat er nog niet voor alle kinderen passende oplossingen zijn.

Mirjam Bikker (ChristenUnie) vreest dat de laatste twee zorgvilla’s in de zomer ook sluiten, op het moment dat de Tweede Kamer met reces is en geen druk kan uitoefenen op het bedrijf. Die zorgen werden breed gedeeld en konden niet worden weggenomen door de minister, die zei dat er een zorgplicht is voor de kinderen.

“Ik mag toch hopen dat B. Braun en Villa ExpertCare meekijken om ervoor te zorgen dat de overgebleven villa’s openblijven”, zei Eveline Tijmstra van het CDA. (ANP)