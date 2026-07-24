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Jeugdzorgbedrijven boeken meer winst

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De financiële gezondheid van jeugdzorgbedrijven is de afgelopen jaren verbeterd, maar het zicht op de sector is flink afgenomen. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau A-INSIGHTS, waar Binnenlands Bestuur over schrijft.

A-INSIGHTS onderzocht grote en middelgrote aanbieders met een jaaromzet van meer dan tien miljoen euro. Vooral commerciële BV’s creëren een lucratief verdienmodel door zorgtrajecten steeds vaker uit te besteden.

Winstmarge

Het aandeel jeugdzorgaanbieders met een winstmarge boven de tien procent is gestegen van 14 procent in 2022 naar 19 procent in 2025. Het aantal verlieslatende bedrijven daalde in dezelfde periode van 30 naar 21 procent. Volgens strategisch analist Tom Claessens normaliseert de markt, maar polariseert deze ook naar boven. De hoogste marges concentreren zich bij commerciële partijen, die in 2025 maar liefst 70 procent meer zorg uitbesteedden aan derden en zzp’ers dan drie jaar eerder.

Door deze extra schakels in de keten ontstaan ondoorzichtige concernstructuren, waardoor steeds lastiger is te achterhalen wie de zorg feitelijk levert. “Er wordt veel met geld geschoven, waardoor er ook veel aan de strijkstok blijft hangen”, aldus Claessens. Voor gemeenten is het toezicht op rechtmatige besteding hierdoor ingewikkeld. Bij vermoedens van misbruik ligt de bewijslast bij hen, wat vaak leidt tot langdurige juridische geschillen met zorgbedrijven met diepe zakken.

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