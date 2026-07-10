Minister Sterk hervat verbetering jeugdbescherming

De decentralisatie heeft de jeugdbescherming verslechterd, concludeerden de inspectie en de Algemene Rekenkamer. Vijf jaar geleden startten het Rijk, gemeenten en de sector een nieuw plan te maken voor de jeugdzorg, ‘het Toekomstscenario’.
Het vorige kabinet besloot toch van dat plan af te wijken, tot frustratie van de jeugdbeschermingsorganisaties en Veilig Thuis. Daarom stapten ze uit het overleg.
8-puntenplan
Sterk pakte die gesprekken weer op. Op 8 juli publiceerden ze de uitkomsten van die gesprekken. Ze hebben een 8-puntenplan gemaakt, gepasseerd op de proeftuinen die jeugdbeschermers de afgelopen jaren uitvoerden.
In het plan staat onder andere dat gezinnen één vast aanspreekpunt moet krijgen. Ook moet er één veiligheidsbeoordeling komen en een veiligheidsplan. Lokale teams krijgen een grotere rol.
80 miljoen
Het plan zal de komende drie jaar worden doorgevoerd. Sterk heeft hier 80 miljoen voor vrijgemaakt, uitgesmeerd over drie jaar.