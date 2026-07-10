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Minister Sterk hervat verbetering jeugdbescherming

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Minister Mirjam Sterk heeft de gesprekken met organisaties uit de jeugdbescherming weer opgepakt. Vorig jaar waren verschillende organisaties uit het overleg met het kabinet gestapt. Nu is er een 8-puntenplan.

De decentralisatie heeft de jeugdbescherming verslechterd, concludeerden de inspectie en de Algemene Rekenkamer. Vijf jaar geleden startten het Rijk, gemeenten en de sector een nieuw plan te maken voor de jeugdzorg, ‘het Toekomstscenario’.

Het vorige kabinet besloot toch van dat plan af te wijken, tot frustratie van de jeugdbeschermingsorganisaties en Veilig Thuis. Daarom stapten ze uit het overleg.

8-puntenplan

Sterk pakte die gesprekken weer op. Op 8 juli publiceerden ze de uitkomsten van die gesprekken. Ze hebben een 8-puntenplan gemaakt, gepasseerd op de proeftuinen die jeugdbeschermers de afgelopen jaren uitvoerden.

In het plan staat onder andere dat gezinnen één vast aanspreekpunt moet krijgen. Ook moet er één veiligheidsbeoordeling komen en een veiligheidsplan. Lokale teams krijgen een grotere rol.

80 miljoen

Het plan zal de komende drie jaar worden doorgevoerd. Sterk heeft hier 80 miljoen voor vrijgemaakt, uitgesmeerd over drie jaar.

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Meer over:DecentralisatieJeugdzorgPatiëntveiligheid

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