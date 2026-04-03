Gemeente Geldrop-Mierlo loopt leeg op jeugdzorg

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft in 2025 2,35 miljoen meer uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot, dat meldt Studio040 . Dit komt vooral door het hote percentage kinderen in jeugdzorg.

In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen 1 op de 6 kinderen jeugdzorg. Landelijk krijgen gemiddeld 1 op de 7 kinderen jeugdzorg. Om dit percentage naar beneden te brengen heeft de gemeente een indicatieteam ingezet. Hierdoor liep het aantal dagen dat kinderen in een zorginstelling verbleven teruggebracht met 10 procent. De gemeente wil nu ‘scherpe keuzes maken op de reikwijdte van de jeugdhulpinzet’.

Wmo

Ook aan Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), werd 370.000 euro meer uitgegeven dan begroot.

Jeugdzorg Nederland

Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland wil de jeugdzorg drastisch verminderen. Van 1 op 7 moet het naar 1 op 27 kinderen worden die jaarlijks jeugdzorg krijgen. Dit willen ze bereiken door zich te beperken tot specialistische jeugdzorg, en te stoppen met eenvoudige jeugdhulp.