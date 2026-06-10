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VOG-screening van jeugdhulpmedewerkers Capelle aan den IJssel is een rommeltje

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De screening van personeel dat bij jeugdhulpaanbieders werkt, is in de gemeente Capelle aan den IJssel vaak niet op orde. Dat meldt de gemeente dinsdagavond en het is de conclusie van een onderzoek dat het college van burgemeester en wethouders in 2025 heeft laten uitvoeren.

Tijdens locatiebezoeken bij vijf jeugdhulpaanbieders zijn in totaal 36 personeelsdossiers gecontroleerd. Ook is onderzocht hoe het screeningsproces van nieuwe medewerkers is ingericht. Onder andere is gekeken of medewerkers een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

VOG’s niet op orde

Uit driekwart van de onderzochte dossiers konden de aanbieders niet aannemelijk maken dat medewerkers vóór de start van hun werkzaamheden al een VOG hadden. In een aantal gevallen werd die pas maanden later afgegeven en meerdere dossiers beschikten überhaupt niet over een actuele VOG.

Ook bleek dat zorgaanbieders hun plicht om diploma’s, registraties, identiteitsbewijzen en certificaten te checken niet altijd goed naleven. Screeningsprocedures werden niet altijd vastgelegd en de identiteit van nieuwe medewerkers werd niet consequent gecontroleerd.

Maatregelen

De gemeente heeft de onderzoeksresultaten besproken met de betrokken aanbieders. Naar aanleiding daarvan hebben alle aanbieders maatregelen genomen om de processen rondom screening, identificatie en VOG-controles te verbeteren, aldus de gemeente. “Bij één aanbieder heeft de gemeente aanleiding gezien om handhavend op te treden.”

De gebrekkige screeningsprocedures onderstrepen volgens wethouder Eric Faassen “waarom toezicht noodzakelijk is”. De gemeente blijft controleren of de wettelijke verplichtingen die jeugdhulpaanbieders hebben, worden nageleefd. (ANP)

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