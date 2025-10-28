Toch weer meer jongeren in gesloten jeugdhulp

De bezetting van plekken in de gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus) is licht toegenomen ten opzichte van de laatste meting. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Jeugdautoriteit.

Volgens de Jeugdautoriteit verandert er niets aan de neerwaartse trend van jeugdigen in de gesloten jeugdhulp van de afgelopen jaren. Sinds een aantal jaar wordt landelijk gestreefd naar afbouw van de gesloten jeugdhulp. Het huidige beleid in de jeugdhulpsector is gericht op nul jongeren in de gesloten jeugdhulp in 2030.

Toename bezetting

In totaal waren er op 30 juni 2025 525 plaatsen beschikbaar bij de geregistreerde JeugdzorgPlus-instellingen, één plaats minder dan op de vorige peildatum. En er verbleven 421 jongeren in de gesloten jeugdhulp, waarmee de bezetting met 3,2 procent is toegenomen ten opzichte van de vorige meting. De bezettingsgraad is nu 81 procent.

Hybride voorziening

De Jeugdautoriteit pleit voor een gecontroleerde afbouw van de capaciteit van de JeugdzorgPlus en de opbouw van alternatieven. Daarom brengen ze ook de ontwikkeling van hybride voorzieningen in beeld. Op 30 juni 2025 konden JeugdzorgPlus-instellingen 24 procent van hun capaciteit inzetten voor hybride voorzieningen: 128 plekken. Dat betekent een groei van 8,2 procent in de ombouw naar hybride voorzieningen sinds de eerste meting van 31 maart 2024.