FNV: Ingrepen bij Jeugd Lelystad nodig om rust en vertrouwen te herstellen

Vakbond FNV Jeugdzorg roept op tot ingrijpen bij ​Jeugd Lelystad (JEL). Werknemers en ook kinderen en gezinnen worden de dupe van de onrust. Op dit moment is maar liefst twee derde van de werknemers ziekgemeld.

Volgens FNV Jeugdzorg hangt dat direct samen met de manier waarop recente ontwikkelingen rond de organisatie en de daaropvolgende interventies vanuit de gemeente zijn verlopen.

Crisis

Al enkele maanden is een crisis ontstaan over de lokake jeugdzorgorganisatie. Jeugd Lelystad werd in 2021 opgericht om de jeugdhulp efficiënter en financieel beheersbaar te maken.

Maar in de praktijk raakte de organisatie verwikkeld in rechtszaak, onder meer over de weigering om specialistische zorg aan 273 kwetsbare kinderen te vergoeden. Vanuit de politiek kwam kritiek op de organisatie, terwijl medewerkers melding maakten van intimiderend gedrag van het bestuur. een bestuurder van Jeugd Lelystad werd weggestuurd. Meerdere wethouders zijn opgestapt vanwege de affaire.

Autonomie herstellen

De FNV had het interim-bestuur en de gemeente opgeroepen om op korte termijn de autonomie van Jeugd Lelystad te herstellen. “De gemeente moet afstand nemen en zich beperken tot haar rol als financier en opdrachtgever”, aldus FNV-bestuurder Maaike van der Aar. “De organisatie moet wat de vakbond betreft als werkgever zelfstandig kunnen functioneren en verantwoordelijk zijn voor het personeel en de werkomgeving.”

‘De gemeente heeft zich vervolgens vergaand bemoeid met werknemerszaken. Waarbij de gemeente haar eigen HR en gemeentelijke advocaten op zieke werknemers heeft afgestuurd. Hierbij heeft de gemeente gebruikgemaakt van personeelsdossiers en personele gegevens, terwijl ze daar niet toe bevoegd is.’ De FNV heeft deze situatie ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Arbeidsinspectie.