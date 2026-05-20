Sterk over kindermishandeling: hoe kon dit opnieuw gebeuren?

Minister Mirjam Sterk (Jeugd, CDA) vroeg zich tijdens het wekelijkse vragenuur af hoe het kan dat er opnieuw kinderen zijn mishandeld. Vorige week kwam aan het licht dat twee moeders hun jonge kinderen ernstig hebben mishandeld in het Groningse Stadskanaal. De minister sprak van een “afschuwelijke gebeurtenis” die herinneringen oproept aan eerdere gebeurtenissen. Zij doelt daarmee op het Vlaardingse pleegmeisje dat in 2024 door mishandeling in het ziekenhuis belandde.

“En waarom heeft het zo lang geduurd voor er is ingegrepen?”, aldus de bewindsvrouw. Veilig Thuis ontving meerdere meldingen over de kinderen. De instantie stelde daarop een onderzoek in en aan de hand daarvan is volgens Veilig Thuis hulp ingezet, maar onduidelijk is hoe de mishandeling kon voortduren.

Sterk zei in contact te staan met de betrokken instanties om te achterhalen “hoe we hier zo hebben kunnen falen met elkaar”. Het moet volgens haar nog blijken of de politiek hier tekortgeschoten is. Sterk neemt niet direct de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenis, die ligt volgens haar vooral bij de moeders. Zij gaf aan wel verantwoordelijk te zijn om met de “best mogelijke” oplossing te komen die de kans op herhaling zo klein mogelijk maakt. “Maar ik ga niet de garantie geven dat dit nooit meer gaat gebeuren”, aldus de bewindsvrouw.

Voor de zomer komt de minister met concrete acties die ervoor moeten zorgen dat er beter wordt samengewerkt in de keten waar instanties als Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming deel van uitmaken. (ANP)

