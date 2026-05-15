Gemeente Emmen trekt bouw nieuw kindcentrum naar zich toe

De gemeente Emmen trekt de bouw van het nieuwe kindcentrum De Edelsteen naar zich toe, zodat de plannen hiervoor door kunnen. In het gebouw worden zorg en onderwijs gecombineerd. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Het gebouw De Edelsteen wordt straks gedeeld door twee scholen voor kinderen met leer- en gedragsproblemen of psychische problemen, Toermalijn en Aventurijn. Reden waarom ook Cosis is gevraagd om zich in De Edelsteen te vestigen. De zorgorganisatie begeleidt jongeren die niet goed mee kunnen komen op school. Leerlingen hoeven hiervoor straks niet meer naar een aparte locatie.

14 miljoen euro

De nieuwbouw kent een lange voorgeschiedenis. De scholen zoeken al tien jaar een nieuw onderkomen. Vorig jaar werd bekend dat de braakliggende plek van de voormalige school Kristalla aan de Laan van het Kinholt als nieuwbouwlocatie is aangewezen. De gemeente legt er ruim 14 miljoen euro voor op tafel.

Het nieuwbouwplan raakte vertraagd. Meerdere malen moest de gemeente terug naar de tekentafel vanwege stijgende leerlingenaantallen én bouwkosten. Ook rees de vraag of Cosis mede-eigenaar zou worden van het pand en wie welk deel zou betalen. Om het allemaal overzichtelijk te houden, trekt de gemeente de bouw naar zich toe en wordt de zorgorganisatie nu huurder, aldus Dagblad van het Noorden.