Utrecht spendeert 1,8 miljoen euro aan noodopvang voor jeugd

De gemeente Utrecht heeft in 2024 en 2025 circa 1,8 miljoen euro uitgegeven aan intensieve jeugdzorg buiten reguliere instellingen. Dit meldt RTV Utrecht.

De kinderen worden daar geplaatst vanwege een nijpend tekort aan passende plekken en de versnelde afbouw van gesloten jeugdzorg. Precieze aantallen noemt de gemeenten niet, maar het gaat om minder dan tien jongeren in zware maatwerktrajecten.

Deze tijdelijke opvang vond onder meer plaats in commerciële vakantiehuisjes. De trajecten varieerden in duur van een enkele week tot ruim een vol jaar.

Dit blijkt uit antwoorden van het stadsbestuur op recente vragen van raadslid David Bosch (UtrechtNu!), gesteld na onthullingen van Zembla. Het programma meldde eerder dat honderden jongeren op vakantieparken of in vakantiehuisjes ondergebracht doordat er geen passende plek is in reguliere zorg. De gemeente noemt de noodgrepen expliciet en nadrukkelijk “onwenselijk”.

Ontwikkelingsrisico’s

Langdurige afzondering en een gebrek aan perspectief leveren zware ontwikkelingsrisico’s op voor de jongeren. Toch stelt het college dat er simpelweg geen beter alternatief voorhanden was. Inmiddels wordt in de stad hard gewerkt aan nieuwe vormen van hoogspecialistische hulp.

Deze crisis beperkt zich overigens niet tot de Domstad. Ook de gemeente Amersfoort kampte vorig jaar met dit probleem. Tien jongeren kregen daar via organisatie MetMaya intensieve begeleiding op vakantieparken. Minister Mirjam Sterk gaf in reactie aan dat de huidige afspraken rondom de afbouw van gesloten jeugdzorg volstrekt onvoldoende blijken te werken. Zij gaat hierover op zeer korte termijn in gesprek met diverse gemeenten.

