NZa: meer kennisuitwisseling nodig tusen jeugdzorgconsortia

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet een oproep aan de jeugdzorgsector om de geleerde lessen en inzichten meer met elkaar te delen om zo tot meer succesvolle uitvoering van taakgerichte opdrachten door jeugdhulpconsortia te komen.

“We signaleerden bij de jeugdhulpconsortia kansen en risico’s op het gebied van governance en intern toezicht”, aldus de toezichthouder. “Om de kansen op succesvolle taakuitvoering te verbeteren, is het belangrijk dat de sector inzet op kennisuitwisseling en dialoog.”

Samenwerkingen

Veel gemeenten en regio’s kiezen ervoor om jeugdhulp met taakgerichte opdrachten te organiseren en deze uit te laten voeren door een samenwerking van jeugdhulpaanbieders. Voor toezichthouders en bestuurders van de samenwerkende aanbieders geeft deze manier van organiseren nieuwe uitdagingen bij het effectief vormgeven van hun governance en intern toezicht.

Met inzichten uit de praktijk wil de NZa de dialoog in de jeugdzorgsector versterken en (toekomstige) jeugdhulpconsortia helpen om hun governance beter in te richten. In de paper Governance van jeugdhulpconsortia, een vak apart bundelde de NZa geleerde lessen vanuit een kenniswisselingstraject met acht jeugdhulpconsortia.