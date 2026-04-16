Thema: Sociaal Domein
NZa: meer kennisuitwisseling nodig tusen jeugdzorgconsortia

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet een oproep aan de jeugdzorgsector om de geleerde lessen en inzichten meer met elkaar te delen om zo tot meer succesvolle uitvoering van taakgerichte opdrachten door jeugdhulpconsortia te komen.

“We signaleerden bij de jeugdhulpconsortia kansen en risico’s op het gebied van governance en intern toezicht”, aldus de toezichthouder. “Om de kansen op succesvolle taakuitvoering te verbeteren, is het belangrijk dat de sector inzet op kennisuitwisseling en dialoog.”

Samenwerkingen

Veel gemeenten en regio’s kiezen ervoor om jeugdhulp met taakgerichte opdrachten te organiseren en deze uit te laten voeren door een samenwerking van jeugdhulpaanbieders. Voor toezichthouders en bestuurders van de samenwerkende aanbieders geeft deze manier van organiseren nieuwe uitdagingen bij het effectief vormgeven van hun governance en intern toezicht.

Met inzichten uit de praktijk wil de NZa de dialoog in de jeugdzorgsector versterken en (toekomstige) jeugdhulpconsortia helpen om hun governance beter in te richten. In de paper Governance van jeugdhulpconsortia, een vak apart bundelde de NZa geleerde lessen vanuit een kenniswisselingstraject met acht jeugdhulpconsortia.

Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16 apr 2026 NZa: meer kennisuitwisseling nodig tusen jeugdzorgconsortia
16 apr 2026 Sterk wil weten hoeveel jongeren buitencontractuele zorg krijgen
16 apr 2026 FNV: Ingrepen bij Jeugd Lelystad nodig om rust en vertrouwen te herstellen
13 apr 2026 Ambiq-locatie niet langer onder verscherpt toezicht
10 apr 2026 ExpertCare biedt medewerkers optie tot eind dit jaar te blijven

