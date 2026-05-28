Honderden miljoenen voor preventie jeugdcriminaliteit ‘weggegooid geld’

Het speciale programma van het ministerie van Justitie en Veiligheid om te voorkomen dat jongeren in de zware criminaliteit belanden, werkt niet. Die conclusie trekken verschillende experts na onderzoek van Zembla.

Ieder jaar wordt ongeveer 100 miljoen euro uitgegeven aan Preventie met Gezag, om te voorkomen dat jongeren in de ondermijnende criminaliteit belanden of erin doorgroeien. Met dit geld investeren gemeenten onder meer in voorlichting op scholen, games en theater. Maar dit soort programma’s werken volgens deskundigen niet.

250 projecten

Zembla ontdekte dat het geld het afgelopen jaar naar bijna 250 verschillende projecten is gegaan. “Weggegooid geld”, stelt emeritus-hoogleraar forensische psychiatrie Jan Hendriks. “Van 95 procent is niet bekend of ze überhaupt enig effect kunnen hebben.” Wetenschappers roepen justitieminister David van Weel op om in te grijpen. (ANP)