Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Sociaal Domein
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Honderden miljoenen voor preventie jeugdcriminaliteit ‘weggegooid geld’

,

Het speciale programma van het ministerie van Justitie en Veiligheid om te voorkomen dat jongeren in de zware criminaliteit belanden, werkt niet. Die conclusie trekken verschillende experts na onderzoek van Zembla.

Ieder jaar wordt ongeveer 100 miljoen euro uitgegeven aan Preventie met Gezag, om te voorkomen dat jongeren in de ondermijnende criminaliteit belanden of erin doorgroeien. Met dit geld investeren gemeenten onder meer in voorlichting op scholen, games en theater. Maar dit soort programma’s werken volgens deskundigen niet.

250 projecten

Zembla ontdekte dat het geld het afgelopen jaar naar bijna 250 verschillende projecten is gegaan. “Weggegooid geld”, stelt emeritus-hoogleraar forensische psychiatrie Jan Hendriks. “Van 95 procent is niet bekend of ze überhaupt enig effect kunnen hebben.” Wetenschappers roepen justitieminister David van Weel op om in te grijpen. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Jeugdzorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:27 Honderden miljoenen voor preventie jeugdcriminaliteit 'weggegooid geld'
27 mei 2026 IGJ start onderzoek naar kindermishandeling VeiligThuis Groningen
26 mei 2026 Rechters wegen personeelstekort jeugdzorg mee in beslissingen
20 mei 2026 Sterk over kindermishandeling: hoe kon dit opnieuw gebeuren?
20 mei 2026 Meisje Stadskanaal mishandeld tijdens toezicht jeugdbescherming

Interessant voor u

166 | Zorgeconoom Marcel Canoy werd patiënt, dit is wat hij leerde

Naar de podcast

165 | Skipr22 | Apotheker Lisa Marie Smale strijdt tegen medicijnverspilling

Naar de podcast

164 De ChipSoft-hack: de zorg gegijzeld

Naar de podcast

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Zorgkoers 2026: de noodzaak van verandering

Naar de podcast

162 Daan Dohmen: ‘Zere tenen houden echte hervorming van de zorg tegen’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties