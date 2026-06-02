Jeugdbescherming Noord niet langer onder verscherpt toezicht

Jeugdbescherming Noord staat niet langer onder verscherpt toezicht. De instelling heeft volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) “stappen gezet in verbeteringen die ze zelf kan doorvoeren”, maar die uitvoering is volgens de inspecties nog niet klaar. Daarom blijven de inspecties de instelling nog wel in de gaten houden.

Jeugdbescherming Noord, actief in Groningen en Drenthe, stond sinds juli 2025 onder verscherpt toezicht. De inspecties zagen “grote tekortkomingen”. Zo kregen kinderen, jongeren en hun ouders niet tijdig de bescherming, begeleiding en hulp die zij nodig hebben. De inspecties zien dat naar eigen zeggen nog steeds, maar constateren ook dat Jeugdbescherming Noord het afgelopen jaar maatregelen nam “om de kwaliteit van de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen te verbeteren”.

Nog steeds kwetsbaar

De IGJ stelt dat het vertrouwen van de inspecties in de verbeterkracht van Jeugdbescherming Noord is gestegen, maar nog wel kwetsbaar blijft. De instelling moet van de IGJ elke twee maanden een voortgangsrapportage aanleveren. Ook kinderen, jongeren en hun ouders kunnen benaderd worden voor informatie over de verbeteringen.

Jeugdbescherming Noord ziet de beëindiging van het verscherpt toezicht “niet als eindpunt, maar als bevestiging dat we de juiste richting zijn ingeslagen.” De instelling is trots op de stijgende lijn die cliënten naar eigen zeggen beginnen te ervaren. “Wij zijn er nog niet.” (ANP)