Politieke crisis rond jeugdzorg in Lelystad

Een bestuurlijke crisis rond Jeugd Lelystad (JEL) heeft een nieuw kookpunt bereikt. De gemeente heeft naar verluidt de toegang tot alle computersystemen van de organisatie geblokkeerd en de directeur op non-actief gesteld, meldt Omroep Flevoland .

En verder dreigt nu ook een derde lid van het gemeentelijk bestuur op te stappen nadat eerder al twee wethouders op 27 januari vertrokken. Deze donderdag is een extra debat over jeugdzorg in de gemeente.

Efficiëntere jeugdzorg

​Jeugd Lelystad werd in 2021 opgericht om de jeugdhulp efficiënter en financieel beheersbaar te maken. De praktijk bleek echter weerbarstig. JEL raakte herhaaldelijk verwikkeld in rechtszaken, waaronder een conflict over de weigering om specialistische zorg aan 273 kwetsbare kinderen te vergoeden. Zowel ouders als zorgmedewerkers uitten de afgelopen jaren felle kritiek op de stroperige uitvoering en gebrekkige zorgverlening.

​De escalatie is geworteld in een diepe vertrouwensbreuk op het stadhuis. Terwijl wethouders klaagden over “gebrek aan vakbekwaamheid” en tegenwerking door ambtenaren, meldden medewerkers op hun beurt grensoverschrijdend en intimiderend gedrag door het bestuur.

Dit leidde eerder al tot het opstappen van wethouders Dennis Grimbergen (VVD) en Annemiek Messelink-Dijkstra (InwonersPartij).