Sterk wil weten hoeveel jongeren buitencontractuele zorg krijgen

Minister Mirjam Sterk (Jeugd) wil weten hoeveel jongeren in de buitencontractuele zorg zitten. Zodra dat bekend is, wil ze gaan onderzoeken of de jongeren wel veilig zijn en daarna moet worden gekeken naar alternatieven, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Buitencontractuele zorg betekent dat er binnen het zorgsysteem geen passende zorg was en dat dit als enige oplossing werd gezien. Het gaat dan om jongeren met complexe problemen.

Vakantiepark

Op de afgezonderde locaties krijgen ze meestal geen zorg en soms nauwelijks onderwijs of andere activiteiten aangeboden. Recent publiceerde televisieprogramma Zembla nog dat de afgelopen drie jaar bijna vierhonderd jongeren op die manier op een vakantiepark zijn geplaatst.

De CDA-minister verwacht dat het lastig wordt om alsnog passende zorg te vinden voor jongeren die dat nu niet krijgen. Om daarvoor te zorgen zijn volgens Sterk meerdere aanpassingen in het systeem nodig.

Volgens Sterk mogen dergelijke plaatsingen, die vaak gepaard gaan met een-op-eenzorg waarbij geen andere jongeren aanwezig zijn, alleen in uiterste gevallen worden gedaan. De minister geeft de voorkeur aan zorg zo dicht mogelijk bij de thuisomgeving van kinderen, zodat ze ook nog onderdeel kunnen blijven van hun sociale kringen. (ANP)