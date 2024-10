Bestuursvoorzitter Zorg en Zekerheid gaat met pensioen

Zijn huidige bestuurscollega Henk Gerla volgt hem dan op. Daarnaast treedt Lieke Luttmer aan als bestuurslid. Zij begint al op 2 januari.

Zorg en Zekerheid

Ton van Houten startte 42 jaar geleden als zorginkoper bij Zorg en Zekerheid. Sinds 2004 is hij voorzitter raad van bestuur. De organisatie schrijft: “Met zijn hart voor de zorg heeft hij zich zijn hele leven met veel passie ingezet om de gezondheidszorg in Nederland en specifiek in onze regio beter te maken. Hij heeft zich altijd hard gemaakt om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Dat gaat niet alleen over betaalbaarheid, maar ook over beschikbaarheid van zorg. Om dit te realiseren, heeft hij altijd meegedacht met de zorgaanbieders. In dat kader sloot Zorg en Zekerheid meerjaren contracten met zorgaanbieders. Want om gezamenlijk transformaties in de zorg te realiseren moeten zorgaanbieders weten waar ze aan toe zijn. Ook zorgde hij ervoor dat huisartsen meer tijd voor de patiënt kregen.”

Raad van commissarissen

Rob Haans, voorzitter van de raad van commissarissen, prijst Van Houten om zijn enorme kennis en persoonlijke betrokkenheid bij de zorg. “Zo veel jaar bestuurder en nog iedere dag zet hij zich met passie in om verzekerden te helpen met goede zorg en gezondheid.”

Nieuwe bestuursvoorzitter

Henk Gerla, nu nog lid raad van bestuur, wordt per 1 maart 2025 voorzitter raad van bestuur. Gerla is sinds maart 2018 bestuurslid bij Zorg en Zekerheid. Hij maakte in 1997 de overstap naar de zorg. Hij heeft als bestuurder gewerkt bij de Thuiszorg Rotterdam, het Sint Franciscus Gasthuis en het LUMC en kent de zorg van binnenuit. Commissaris Rob Haans: “Gerla heeft altijd het belang van de verzekerden vooropgesteld. Hij maakt zich er hard voor om de solidariteit die ten grondslag ligt aan ons zorgstelsel te borgen om daarmee zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Een waardig opvolger, die zijn kennis en passie iedere dag inzet om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. Een bestuurder die doelgericht en mensgericht is met veel kennis en passie voor de zorg.”

Nieuw bestuurslid

Met de komst van Lieke Luttmer is de raad van bestuur van Zorg en Zekerheid compleet. Luttmer start als lid raad van bestuur op 2 januari 2025. Tot voor kort was zij Chief Customer & Digital Officer bij Nationale Nederlanden. In deze, maar ook in voorgaande functies heeft zij zowel de digitale volwassenheid van organisaties als de klantervaringen verbeterd. Haans: “Ze is ervaren en inhoudelijk sterk op het gebied van commercie en IT. Ze weet verandering met succes te realiseren. Als voorzitter van de raad van commissarissen kijk ik met vertrouwen uit naar de samenwerking met dit nieuwe bestuur en wens ik Ton een mooi pensioen.”