113 verwelkomt nieuwe voorzitter en lid raad van toezicht

Milo Schoenmaker wordt per 1 juli de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van 113, de landelijke suïcidepreventie-organisatie. Tegelijkertijd start Aartjan Beekman als nieuw lid met de portefeuille Zorg, Kwaliteit en Veiligheid.

Milo Schoenmaker (1967) bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), waar hij verantwoordelijk is voor onder andere vastgoed, capaciteit en de kwaliteit van de opvang. Eerder was hij burgemeester van Gouda (2012–2019) en Bussum (2003–2012), en wethouder in Haarlemmermeer (1998–2003).

Beekman

Aartjan Beekman is psychiater en hoogleraar psychiatrie aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hij studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde cum laude op onderzoek naar depressie bij ouderen. Beekman geldt als één van de meest vooraanstaande stemmen in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Zijn wetenschappelijk werk richt zich op stemmingsstoornissen, suïcidepreventie en psychiatrische epidemiologie.